AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, emekli maaşlarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek gelecek yılı işaret etti. Şen, "Emeklilerimizi mutlu edecek, onları sevindirecek bir neticeyi hep beraber göreceğiz. Gelecek sene daha da iyi olacak" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şen, emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Şen, sahada vatandaşların taleplerini dinlediklerini, talepleri milletvekilleri, bakanlar ve teşkilat mensupları aracılığıyla Ankara'ya ilettiklerini belirtti.

"EMEKLİLERİMİZ MUTLU OLACAK"

Şen, "Emeklilerimizi mutlu edecek, onları sevindirecek bir neticeyi hep beraber göreceğiz. Gelecek sene daha da iyi olacak" dedi.

AK Parti'den emekliye 2027 mesajı! "Onları sevindirecek sonucu göreceğiz"

Emeklilerin maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde vatandaşların beyanlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Şen, "Emeklimiz bana diyorsa ki 'benim bu maaşım bana az geliyor', az geliyordur. 'Çok geliyordu, gelmiyordu' tartışması saçmadır. Bize düşen onu yükseltmektir" diye konuştu.

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FON SORUŞTURMASINA DA DEĞİNDİ

Şen, bazı kişilerin milletin parasını ve mal varlığını haksız şekilde elde ettiğini belirterek bu konuda gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin titizlikle yürütülmesi yönünde talimat verdiğini aktaran Şen, şöyle konuştu:

"Şimdi burada soruyorsunuz bazen gazeteciler olarak ya da vatandaşımız soruyor: 'Ne yapacaksınız?' Arkadaşlar ne yapacaksınız aşamasını geçtik. Yaptık, 150 kişiye yakın insan içeride. Cumhurbaşkanımız başkanlığında süreç kendi ifadesiyle cerrah titizliğiyle devam ettiriliyor, yürütülüyor. Yüzlercesinin mal varlığına devlet el koydu, çünkü onda haram olduğu, onda gayrimeşru kazanç olduğu, onda aşırı kazanç olduğu tespit edildi, el koyuldu.

139 diye biliyorum rakamı bugün için kişi içeri alındı, mahkemeler gereğini yaptı. 300'e yakın, 285 kişinin adli kontrolle salıverildiğini biliyoruz ama adli kontrol devam ediyor. Yani devlet ve hukuk tepelerinde. Ve dün gördünüz işte yurt dışına kaçanlar da oldu. Alındı, getirildi. Öyle uzaya kaçsanız Türk devleti sizi arar, bulur ve getirir hesabınızı verirsiniz. Suçsuzsanız niye kaçıyorsunuz? Suçluysanız cezasını çekeceksiniz. Nitekim öyle oluyor."

Soruşturma kapsamında hiçbir kişiye ayrıcalık tanınmayacağının altını çizen Şen, "Biz bir hırsız bulduğumuzda ona bir tane cumhurbaşkanı adaylığı ofisi açıp çalıştırmıyoruz. Mahkemeye teslim ediyoruz. Mahkeme gereğini yapıyor. İçeri atıyor. Tutukluyor. Yargılıyor. Ya da biz bir hırsız yakaladığımızda meydan meydan şehir şehir gezip ona miting yapmıyoruz. Yakasından tutup hukuka teslim ediyoruz. Hukuk da gereğini yapıyor. " dedi.

AK Parti'den emekliye 2027 mesajı! "Onları sevindirecek sonucu göreceğiz"

Şen, milletin parasına yönelik usulsüzlüklere karşı taviz verilmeyeceğini dile getirerek, "Hiç kimse milletin cebine elini uzatamaz. Kimse milletin olanın bir kuruşunu alamaz, çalamaz, yürütemez, götüremez. Devlet burada gereğini yapar." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ HIZLANACAK

Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir aşamaya geldiğini aktaran Şen, "Biliyorsunuz çok önemli bir süreç olarak anayasa yapma sürecimiz var. Bunu sona erdirdiğimiz Allah'a şükür daha olmayacak inşallah dediğimiz terörü bitirme üzerine getirmiş olduk. Terörü bitirdik. 50 yıllık terör bitti. Üzerine de anayasa çalışmamızı inşallah getireceğiz. Bunu biraz daha hızlandıracağız bu süreçte. Yine terörü bitirme sürecimiz, Terörsüz Türkiye sürecimiz de hız kazanarak devam edecek." şeklinde konuştu.

Terör örgütünün silah ve mühimmatlarıyla teslim olma sürecinin devam ettiğini belirten Şen, Suriye sahasındaki sürecin tamamlandığını, Irak sahasında ise sona yaklaşıldığını ifade etti.

Şen, Irak'taki sürecin tamamlanmasının ardından İran'daki terör örgütü PKK varlığının da sona ereceğini vurgulayarak terör örgütünün yurt içi ve yurt dışındaki tüm unsurlarıyla kendini feshetmesi gerektiğini söyledi.

Çıkarılması planlanan yasanın, terör örgütünün tüm unsurlarıyla varlığına son verdiğinin tespit ve teyit edilmesinin ardından yürürlüğe gireceğini söyleyen Şen, bu sürecin ilgili devlet kurumlarınca değerlendirileceğini kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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