ABD enflasyonunun beklentileri aşmasıyla küresel piyasalarda dengeler değişti. Altın ve gümüşte düşüş yaşanırken dolar güç kazandı. İslam Memiş, ons altın, gram altın ve dolar/TL için öne çıkan seviyeleri açıklayarak yatırımcıları uyardı.

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Küresel piyasalarda ABD'den gelen enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri yükselirken altın, gümüş ve Bitcoin'de geri çekilme yaşandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geride kalan haftayı değerlendirerek yatırımcıların takip etmesi gereken kritik seviyeleri paylaştı.

ABD ENFLASYONU PİYASALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Küresel piyasaların geçen haftaki ana gündem maddesi ABD'de açıklanan enflasyon rakamları oldu. Beklentilerin üzerinde gelen veri, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu gelişmeyle dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş görüldü.

Altın yatırımcısı şimdi bu rakama bakacak! İslam Memiş "Kritik eşik" deyip uyardı

Piyasalardaki tabloyu değerlendiren İslam Memiş, enflasyonun geçici olmaktan çıkarak kalıcı bir risk haline geldiğini söyledi. Petrol fiyatlarının 94 dolar seviyesinde bulunmasına da işaret eden Memiş, enerji maliyetlerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon baskısını canlı tuttuğunu belirtti.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellemesini de değerlendiren Memiş, yıl sonu ve sonraki yıllara ilişkin beklentilerdeki değişime dikkat çekti. Tahminlerde bu yıl için 1,5 puan, 2027 için 6 puan ve 2028 için 3,5 puanlık yukarı yönlü revizyon yapıldığını hatırlatan Memiş, tek haneli enflasyon beklentisinin de gündemden çıktığını ifade etti.

Memiş, Türkiye ekonomisindeki görünümle ilgili değerlendirmesinde şunları paylaştı:

"Daha önce sık sık ifade ettiğim gibi finansal piyasalar için bir gün çok uzun bir vade ve çok ilginç gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu 2026 yılı.

Artık Orta Vadeli Program'da da yukarı yönlü revizeler, döviz tarafında yukarı yönlü revizeler yapılır diye tahmin ediyorum. Tabii enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize yapılacak ama bu yıl sonuyla alakalı bir öngörüm vardı benim. Yıllık bazda yüzde 30'un altında bir enflasyon rakamı beklemiyorum. Yüzde 29,5 civarında yılı bitiririz diye düşünüyor Merkez Bankası.

Altın yatırımcısı şimdi bu rakama bakacak! İslam Memiş "Kritik eşik" deyip uyardı

Tabii TÜİK verileri farklı, hane halkının enflasyon beklentisi farklı veya hissettiği enflasyon rakamları farklı. Sonuç itibarıyla enflasyonu yüksek almaya devam ediyor. Dışsal kırılganlığımız malum. Petrol fiyatının yükselmesiyle birlikte eşel mobil desteğimiz vardı. Savaşın getirmiş olduğu bir belirsizlik vardı. Emtia fiyatlarında savaşların yaşandığı bir 2026 yılı yaşandı.

Dolayısıyla zaten içeride ciddi anlamda durgun bir yılı geride bırakıyoruz. Ama diğer yandan fon kriziyle alakalı yaşanan hadiseler ciddi bir güven kaybına neden oldu ve burada ciddi bir maliyet ekonomisi oluştu. O yüzden yukarı yönlü beklentiler de revize edildi.

Bundan sonraki dönemlerde enflasyon tarafında kalıcı bir düşüş beklentim var mı? Hayır. Yani bugün koşullar yine 2027 yılında geçerli gibi duruyor"

BORSA İSTANBUL'DA 11 BİN PUAN UYARISI

Borsa İstanbul haftayı 11 bin 842 puandan tamamladı. Piyasada henüz belirgin bir yön oluşmadığını belirten Memiş, yatırımcıların hızlı bir toparlanma beklentisiyle hareket etmek için acele etmemesi gerektiğini söyledi.

Altın yatırımcısı şimdi bu rakama bakacak! İslam Memiş "Kritik eşik" deyip uyardı

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Borsada en kötünün geride kalıp kalmadığı sorusunu da değerlendiren Memiş, bu konuda kesin konuşmak için erken olduğunu vurguladı. Yıl sonuna kadar geniş bantta dalgalanmanın sürebileceğine işaret eden finans analisti, 11 bin puanın altındaki seviyelerin yeniden gündeme gelebileceğini kaydetti.

DOLARDA 51 LİRA BEKLENTİSİ

Dolar/TL kuru haftayı 50 lira 36 kuruş seviyesinde kapattı. Uluslararası piyasalarda doların güç kazanmasıyla birlikte dolar endeksinin de yükseldiğini belirten Memiş, yurt içinde kurun seyrine ilişkin tahminini paylaştı:

"Dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Dolar endeksi 100 seviyesine kadar yükseldi. Bizde de 50 lira 36 kuruş, muhtemelen bu ay sonuna kadar 51 lira seviyesine hedef olan bir yükselişi görebiliriz.

Altın yatırımcısı şimdi bu rakama bakacak! İslam Memiş "Kritik eşik" deyip uyardı

Dolar endeksi ve Amerikan tahvil faizleri yükselince haliyle Euro/dolar paritesi de sert bir şekilde geri çekildi.

Euro tarafında düşüşlerin kalıcı olacağını şahsen düşünmüyorum. Euro/dolar paritesi 1,022 seviyesine kadar gerileyince euro/TL de 55 lira 55 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Yine bu yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareketlerin TL bazında devam edeceğini söyleyebilirim"

ALTIN TAHMİNİNDE KRİTİK EŞİK

Altın piyasasında gözler ons fiyatındaki kritik destek seviyesine çevrildi. Haftayı 3.880 dolardan tamamlayan ons altında bu seviyenin üçüncü kez test edildiğine dikkat çeken Memiş, mevcut görünümü riskli buldu:

"Kritik destek seviyem benim bu yılla alakalı 3.880 dolar seviyesi. Üçüncü kez burası test ediliyor. 3.880 dolar seviyesi tam kritik bir eşikte. Tehlikeli bir süreçten geçiyor ons altın.

Eğer 3.880 dolar seviyesinin altındaki baskı devam ederse 3.750 dolar seviyesini telaffuz edebiliriz. Ama düşüşlerin yine kalıcı olmayacağını öngörüyorum ve yıl sonuna kadar alım fırsatı verdiğini söylemeye devam edeceğim.

Altın yatırımcısı şimdi bu rakama bakacak! İslam Memiş "Kritik eşik" deyip uyardı

Yine ons altın tarafında 3.880 dolar seviyesinden tepki alımı gelip tekrar 4.000 dolar seviyesinin üzerine atak gerçekleştirecek mi? Önümüzdeki hafta göreceğiz. Ama şu anda 3.880 dolar seviyesi kritik bir öneme sahip. Aşağı yönlü sarkarsa 3.750 dolar seviyesi, tekrar hızlı bir toparlanma gelirse 4.020-4.070 dolar seviyesi yine karşımızda olacaktır"

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GRAM ALTINDA 6.000-6.500 LİRA ARALIĞI

Ons altındaki düşüş gram altına da yansıdı. Daha önce 6.500-7.000 lira bandının öne çıktığını hatırlatan Memiş, son geri çekilmeyle birlikte gram altında yeniden 6.000-6.500 lira aralığına dönüldüğünü belirtti:

"Daha önceki videolarımda artık 6.500-7.000 lira aralığına yerleştik. 6.000-6.500 lira aralığından kurtulduk öngörüm vardı.

Altın yatırımcısı şimdi bu rakama bakacak! İslam Memiş "Kritik eşik" deyip uyardı

Yine ons altındaki geri çekilme ile birlikte 6.000-6.500 lira aralığına geri geldik. Gram altın tarafında 6.350 lira seviyesinden haftayı tamamladı. Gram altın TL fiyatında da 6.000-6.500 lira aralığındaki bant aralığını kısa vadede takip ediyor olacağız.

Yine nakde ihtiyacı olmayanlar bence beklemeli. Orta ve uzun vadede özellikle önümüzdeki yıl düğün planlayanlar veya önümüzdeki yıl borcu vardır, borcunu ödeyecektir. Bu konuyla alakalı alım ihtiyacı olanların da düşüşlerin kalıcı olmayacağını sık sık ifade ettiğimi belirtmek isterim"

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