Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altın yatırımcısına "perşembe" uyarısı! İslam Memiş, bayramdan sonra fırlayacak 2 yatırımı açıkladı

Altın yatırımcısına "perşembe" uyarısı! İslam Memiş, bayramdan sonra fırlayacak 2 yatırımı açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın yatırımcısına &quot;perşembe&quot; uyarısı! İslam Memiş, bayramdan sonra fırlayacak 2 yatırımı açıkladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısını 'perşembe' günü için uyardı. Yatırımcıları temkinli olmaya çağıran Memiş, bayramdan sonra fırlayacak 2 yatırımı açıkladı.

Tüm zamanların en çok kazandıran yatırım aracı olan altın, Kurban Bayramı öncesinde Fed'den gelen verilerle resmen çakıldı. Ons altın uzun bir zamanın ardından 2300 dolar bandına yaklaşırken, gram altın ise 2.400 TL'nin altına indi. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası Finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı geldi. Perşembe gününe işaret eden uzman isim, bayramdan sonra fırlayacak 2 yatırımı açıkladı.

GRAM ALTINDA KRİTİK GÜN PERŞEMBE!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100'deki köşe yazısında piyasalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Piyasaların bayram boyunca kapalı olduğunu hatırlatan İslam Memiş, perşembe gününe işaret ederek, altın ve gümüş fiyatlarında düşüş olacağına işaret etti.

Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma gördük. Ancak direnç seviyelerini kıramamıştı. Bu hafta kar satışları görebiliriz. Perşembe gününe kadar sadece ons tarafını takip edeceğiz." 

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI DOLAR/TL'Yİ TETİKLEYEBİLİR

Bayramın ardından piyasalar için şu değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, doların 32 lira 30 kuruşta stabil olduğunu, hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı faiz indirimi açıklamalarına dikkat çekti. Memiş, "Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketlilik gördük. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz açıklaması geldi. Piyasalar “faiz indirim” beklentisini fiyatlamak isteyebilir." dedi.

BORSA'DA VERGİ KALKMADI ÖTELENDİ

Borsa tarafındaki vergi konusu açıklığa kavuştuğunu ancak ""Ortadan kalkmadı sadece ötelendi!" diyen İslam Memiş, endeksin 10 bin 400 üzerinde kalıcı olması halinde, 11 bin puanın telaffuz edilebileceğini ifade etti. 10 bin altındaki rakamların ise yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan Koca "bir kez daha gördük" diyerek paylaştı! İşte trafikte hayat kurtaran fermuar yöntemiEylem Tok ve oğlu bugün adalet karşısına çıkıyor! Duruşma saat belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fitch Ratings'den yeni ekonomi raporu! Türkiye'nin büyüme tahmini yükseldi - EkonomiTürkiye'nin büyüme tahmini yükseldiBakan Uraloğlu duyurdu! Uçak ve yolcu trafiğinde 2024 yılının rekoru kırıldı - EkonomiUçak ve yolcu trafiğinde 2024 yılının rekoru kırıldıİstanbul'un ihracatı bir ayda 2 milyar doların üzerinde arttı - Ekonomiİstanbul'un ihracatı bir ayda 2 milyar doların üzerinde arttıBorsa İstanbul'a yatırımcı ilgisi devam ediyor - EkonomiBorsa İstanbul'a yatırımcı ilgisi devam ediyorBayram alışverişinde kavga! Son kalan kıyafet için birbirlerine girdiler, o anlar kamerada - EkonomiSon 1 tane kalan kıyafet ortalığı karıştırdıBakanlık turizm beldelerini incelemeye aldı! İşletmeler tek tek denetlenecek - EkonomiBakanlık turizm beldelerini incelemeye aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...