Altın yatırımcısına "perşembe" uyarısı! İslam Memiş, bayramdan sonra fırlayacak 2 yatırımı açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısını 'perşembe' günü için uyardı. Yatırımcıları temkinli olmaya çağıran Memiş, bayramdan sonra fırlayacak 2 yatırımı açıkladı.

Bayram sabahı 500 bin TL'lik altın vurgunu! Herkes kurban keserken onlar kuyumcuyu soydu

Bayram sabahı 500 bin TL'lik altın vurgunu! Herkes kurban keserken onlar kuyumcuyu soydu

Tüm zamanların en çok kazandıran yatırım aracı olan altın, Kurban Bayramı öncesinde Fed'den gelen verilerle resmen çakıldı. Ons altın uzun bir zamanın ardından 2300 dolar bandına yaklaşırken, gram altın ise 2.400 TL'nin altına indi. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası Finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı geldi. Perşembe gününe işaret eden uzman isim, bayramdan sonra fırlayacak 2 yatırımı açıkladı.

GRAM ALTINDA KRİTİK GÜN PERŞEMBE!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100'deki köşe yazısında piyasalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Piyasaların bayram boyunca kapalı olduğunu hatırlatan İslam Memiş, perşembe gününe işaret ederek, altın ve gümüş fiyatlarında düşüş olacağına işaret etti.

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Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma gördük. Ancak direnç seviyelerini kıramamıştı. Bu hafta kar satışları görebiliriz. Perşembe gününe kadar sadece ons tarafını takip edeceğiz."

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI DOLAR/TL'Yİ TETİKLEYEBİLİR

Bayramın ardından piyasalar için şu değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, doların 32 lira 30 kuruşta stabil olduğunu, hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı faiz indirimi açıklamalarına dikkat çekti. Memiş, "Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketlilik gördük. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz açıklaması geldi. Piyasalar “faiz indirim” beklentisini fiyatlamak isteyebilir." dedi.

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BORSA'DA VERGİ KALKMADI ÖTELENDİ

Borsa tarafındaki vergi konusu açıklığa kavuştuğunu ancak ""Ortadan kalkmadı sadece ötelendi!" diyen İslam Memiş, endeksin 10 bin 400 üzerinde kalıcı olması halinde, 11 bin puanın telaffuz edilebileceğini ifade etti. 10 bin altındaki rakamların ise yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.