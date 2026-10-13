Altını unutun, sessizce toplayan kazanacak! İslam Memiş: 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapıyoruz

ABD ve İsrail’in bölgesel bir savaş ortamının oluşmasında rol oynadığını öne süren Memiş, gerilimin yeniden tırmanması halinde küresel piyasaların yeni risklerle karşılaşabileceğini dile getirdi.

Memiş, Türkiye’nin de gelişmeler karşısında sürece dahil olabileceğini düşündüğünü şu sözlerle ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısından sonra bir açıklama yaptı; "Husileri lanetliyoruz. Suudi Arabistan'a yapılan saldırıları lanetliyoruz" şeklinde ve bu konuyla alakalı Meclis gündeminde olacağını ifade etti.

Türkiye'nin biliyorsunuz Mekke Anlaşması var. Bu Mekke anlaşması ile birlikte biz bu sürece dahil olabiliriz diye düşünüyorum. Anlaşmayla farklı ülkeler bu sürece dahil olabilir diye düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle Suudi Arabistan'a karşı yapılan bu saldırılara karşı Türkiye sessiz kalmadı ve muhtemelen de Meclis'e gelen gündemden sonra Türkiye'nin buraya müdahil olma ihtimali var diye düşünüyorum.