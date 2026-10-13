Altını unutun, sessizce toplayan kazanacak! İslam Memiş: 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapıyoruz
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yayımladığı haftalık piyasa değerlendirmesinde Orta Doğu’daki gerilimin küresel ekonomi üzerindeki olası etkilerini ele aldı.
ABD ve İsrail’in bölgesel bir savaş ortamının oluşmasında rol oynadığını öne süren Memiş, gerilimin yeniden tırmanması halinde küresel piyasaların yeni risklerle karşılaşabileceğini dile getirdi.
Memiş, Türkiye’nin de gelişmeler karşısında sürece dahil olabileceğini düşündüğünü şu sözlerle ifade etti:
"Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısından sonra bir açıklama yaptı; "Husileri lanetliyoruz. Suudi Arabistan'a yapılan saldırıları lanetliyoruz" şeklinde ve bu konuyla alakalı Meclis gündeminde olacağını ifade etti.
Türkiye'nin biliyorsunuz Mekke Anlaşması var. Bu Mekke anlaşması ile birlikte biz bu sürece dahil olabiliriz diye düşünüyorum. Anlaşmayla farklı ülkeler bu sürece dahil olabilir diye düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle Suudi Arabistan'a karşı yapılan bu saldırılara karşı Türkiye sessiz kalmadı ve muhtemelen de Meclis'e gelen gündemden sonra Türkiye'nin buraya müdahil olma ihtimali var diye düşünüyorum.
Yani İsrail'in, Amerika'nın o çok arzuladığı bölgesel savaş senaryosu artık yavaş yavaş gerçekleşecek gibi duruyor. Bu da petrol fiyatlarında yeni problemleri, petrol tarafındaki yeni yükselişleri, petrol tarafındaki yeni riskleri gündeme getirebilir. Bunu konuşmak için çok erken. Ama gidişat bu tarafı gösteriyor.
PETROL 120 DOLARA ÇIKARSA NE OLUR?
Memiş’in değerlendirmesinde öne çıkan başlıklardan biri petrol fiyatları oldu. Petrolün varil fiyatının 100 doların üzerinde seyrettiğini belirten analist, bölgedeki gerilimin artması durumunda fiyatların 110-120 dolar bandına yükselebileceği ihtimaline dikkat çekti.
Böyle bir yükselişin yalnızca enerji piyasalarını değil, dünya genelindeki enflasyon görünümünü de etkileyebileceğini ifade eden Memiş, petrol kaynaklı fiyat baskılarının kalıcı hale gelmesi riskine vurgu yaptı.
Olası bir petrol şokunun merkez bankalarının para politikalarını da zorlaştırabileceğini belirten Memiş’in değerlendirmesine göre, enerji maliyetlerindeki artış küresel piyasalarda yeni dalgalanmaların önünü açabilir.
ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI
Jeopolitik risklerin yanı sıra değerli metallere ilişkin görüşlerini de paylaşan Memiş, altının orta ve uzun vadeli görünümüne yönelik olumlu beklentisini koruduğunu söyledi.
Gümüşe daha özel bir önem veren analist, 2026 yılını bu metal açısından birikim dönemi olarak değerlendirdiğini belirtti. Gümüşün ons fiyatında 65 dolar seviyesini hedef olarak gördüğünü ifade eden Memiş, 2027 ve 2028 yıllarında gümüşün öne çıkabileceğini düşündüğünü şu sözlerle aktardı:
"Gram altın TL fiyatında 6.580-6.680 lira aralığını teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ettiğinden dolayı 2026 yılı bizim toplama yılımız olduğu için sessizce böyle elimize geçen parayla toplamaya devam ediyoruz. 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapıyoruz. Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimin tekrar geçerli olduğunu, beklentimde bir revize yapmadığımı da özellikle belirtmek isterim.
Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 60 dolar seviyesinde. 58-62 dolar aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğim. Ama muhtemelen hedefi 65 dolar seviyesi. Nasıl ki ons altın tarafında 4.300 dolar direnç konumunda beklentim varsa, yine gümüşün ons fiyatında asıl hedef 65 dolar seviyesi.
Bu yıl gümüşün şampiyon olmayacağını 10 aydır zaten sık sık söylüyorum ama 2027 ve 2028 yılına baktığınız zaman benim şampiyonum gümüş. 2026 yılı bizim stratejimizde bir toplama yılı olduğundan dolayı bence gümüşü ihmal etmemek lazım. Gümüş benim nazarımda kıymetli.
2026 yılı gümüş toplamak için güzel bir fırsat veren bir dönem ve bu dönemin hâlâ içerisindeyiz. Bana göre, benim parama göre geç kalınmış bir şey yok. Benim parama göre gümüş oldukça ucuz bir seyirde yoluna devam ediyor"
PİYASALARIN GÖZÜ ABD ENFLASYONU VE FED’DE
Memiş, haftanın ekonomik gündeminde ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ile üretici fiyatlarının ve Fed yetkililerinden gelecek mesajların belirleyici olabileceğini söyledi.
Verilerin, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentileri etkileyebileceğini belirten analist, doların seyri ve küresel piyasalardaki fiyatlamalar açısından bu gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.