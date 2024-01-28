Asgari ücretteki 2 TL! Bakan Işıkhan merak edilen soruyu cevapladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, canlı yayında asgari ücretin 2 TL küsuratı tartışmalarına değindi. “Biz 17 bin liraya artık yaptık ama 2 lira çok tartışıldı.” diyen Işıkhan, “Asgari ücret, günlük brüt olarak belirleniyor. Tamamen teknik bir şey. Buna göre de 2024 brüt asgari ücretin tutarı 20 bin 2 TL 50 kuruş olarak, net asgari ücret ise 17 bin 2 TL olarak belirleniyor.” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kanal 7 canlı yayınında soruları yanıtladı. Işıkhan, 17 bin 2 TL’lik asgari ücretteki 2 TL’nin sosyal medyada çok tartışılmasıyla ilgili de konuştu.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI BİR İDDİA"

“Bazı sosyal medya içeriklerinde biz buna denk geldik üzüldük tabi.” diyerek söze başlayan Işıkhan, şöyle devam etti:

“Biz 17 bin liraya artık yaptık ama 2 lira çok tartışıldı, gerçekten çok ilginç bir şey. 17 bin 2 lira olan asgari ücretin sonundaki 2 liranın çalışanları bir üst vergi dilimine daha erken taşımayı ve asgari ücretten daha çok vergi alınmasını amaçladığını iddia edildi sosyal medya guruplarında. Kesinlikle öyle değil, tamamen gerçek dışı bir iddia.

Öncelikle 2022 Ocak ayından itibaren asgari ücretten gelir ve damga vergisi almıyoruz. Yani devlet vatandaşından alacağı vergiden vazgeçti.

Ücreti, asgari ücrettin üstünde olanların tüm çalışanlarımızdan da asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleriyle hem damga hem de gelir vergisinden muaf tutuldu. Bu çok önemli bir gelişme.

"TAMAMEN TEKNİK BİR ŞEY"

Bu asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Belirlenirken günlük brüt olarak belirlenmekte. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanır, tamamen teknik bir şey. Buna göre de 2024 brüt asgari ücretin aylık tutarı 20 bin 2 TL 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı 88.90 TL olarak belirlendi. Net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirleniyor.”