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Avrasya Kalkınma Bankası'ndan Türkiye ile büyüme isteği! Nihai hedef üyelik

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrasya Kalkınma Bankası&#039;ndan Türkiye ile büyüme isteği! Nihai hedef üyelik

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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IMF'in Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak üzere Washington'da bulunan Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, Türkiye'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Podguzov, Türkiye'nin Orta Asya'da oynadığı kilit role dikkat çekerek, "Türkiye ile halihazırda bağlarımız var ve bunun nihayetinde üyeliğe gideceğini umuyoruz" sözlerini sarf etti.

Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak üzere gittiği Washington'da açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin Orta Asya'da oynadığı önemli role işaret etti.

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"TÜRKİYE GELECEKTE ÜYE OLABİLİR"

Avrasya Kalkınma Bankası'nın üye ülkelerinden olmamasına rağmen Türkiye ile olan ilişkilerine de değinen Podguzov, "Gelecekte Türkiye'nin de bankanın üyesi olabileceğini düşünüyorum. Türkiye bölgede çok önemli bir rol oynuyor ve bankanın üye ülkeleriyle çok yakın ekonomik ve kültürel bağları var" dedi.

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"NİHAYETİNDE ÜYELİĞE GİDECEK"

Türk yatırımcıların bölgedeki projelerini anlatan Podguzov Avrasya Kalkınma Bankası'nın Türkiye'ye, geçen yıl meydana gelen depremler sırasında verdiği desteği hatırlatarak, "Türkiye ile halihazırda bağlarımız var ve bunun nihayetinde üyeliğe gideceğini umuyoruz" dedi.

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BANKANIN KÜMÜLATİF YATIRIM PORTFÖYÜ 15 MİLYAR DOLAR

Podguzov, 2006'da kurulan Avrasya Kalkınma Bankası'nın o zamandan bu yana üye ülkelerinin ekonomilerine yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirterek Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Belarus ve Ermenistan'ın üyesi olduğu Banka'nın 2021 yılı sonunda 5 yıllık yeni stratejisinin kabul edildiğini anımsattı.

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2 YILDA 2 MİLYAR DOLAR

Podguzov, "Stratejiye göre gelecek 5 yıl içinde üye ülkelerimizin ekonomilerine 11 milyar dolarlık yatırım daha yapacağız" diyerek yatırımlarında Orta Asya'ya odaklandıklarını, Kazakistan'ın ise faaliyetlerinin kilit noktası olduğunu ve son 2 yılda Kazakistan ekonomisine 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını kaydetti.

Avrasya Kalkınma Bankası'ndan Türkiye ile büyüme isteği! Nihai hedef üyelik - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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