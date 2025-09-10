Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ'tan yeni anlaşma: 600 milyon metreküp LNG tedarik edilecek 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya üzerinden BOTAŞ'ın Milano'da yaptığı anlaşmaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Bayraktar şunları söyledi:

"Gastech 2025’e katılmak üzere bulunduğumuz Milano’da temaslarımızı sürdürüyoruz.

Millî şirketimiz BOTAŞ ile Hartree arasında toplam 600 milyon metreküp hacminde ve 2 yıla yayılan LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attık.

Türkiye’nin çok kaynaklı, esnek ve güvenli enerji yapısına önemli katkılar sunmasını diliyoruz."