Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ'tan yeni anlaşma: 600 milyon metreküp LNG tedarik edilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'ın yeni bir anlaşmaya imza attığını duyurdu. Bayraktar, "Millî şirketimiz BOTAŞ ile Hartree arasında toplam 600 milyon metreküp hacminde ve 2 yıla yayılan LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attık." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya üzerinden BOTAŞ'ın Milano'da yaptığı anlaşmaya ilişkin bir açıklama yaptı.
Bakan Bayraktar şunları söyledi:
"Gastech 2025’e katılmak üzere bulunduğumuz Milano’da temaslarımızı sürdürüyoruz.
Millî şirketimiz BOTAŞ ile Hartree arasında toplam 600 milyon metreküp hacminde ve 2 yıla yayılan LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attık.
Türkiye’nin çok kaynaklı, esnek ve güvenli enerji yapısına önemli katkılar sunmasını diliyoruz."
