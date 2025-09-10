Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ'tan yeni anlaşma: 600 milyon metreküp LNG tedarik edilecek 

Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ'tan yeni anlaşma: 600 milyon metreküp LNG tedarik edilecek 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ&#039;tan yeni anlaşma: 600 milyon metreküp LNG tedarik edilecek 
Enerji, BOTAŞ, LNG, Anlaşma, Tedarik, Alparslan Bayraktar, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'ın yeni bir anlaşmaya imza attığını duyurdu. Bayraktar, "Millî şirketimiz BOTAŞ ile Hartree arasında toplam 600 milyon metreküp hacminde ve 2 yıla yayılan LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attık." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya üzerinden BOTAŞ'ın Milano'da yaptığı anlaşmaya ilişkin bir açıklama yaptı. 

Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ'tan yeni anlaşma: 600 milyon metreküp LNG tedarik edilecek  - 1. Resim

Bakan Bayraktar şunları söyledi: 

"Gastech 2025’e katılmak üzere bulunduğumuz Milano’da temaslarımızı sürdürüyoruz.

Millî şirketimiz BOTAŞ ile Hartree arasında toplam 600 milyon metreküp hacminde ve 2 yıla yayılan LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attık.

Türkiye’nin çok kaynaklı, esnek ve güvenli enerji yapısına önemli katkılar sunmasını diliyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
La Nina bu kış kapıda ama serinlik uzakta! Kafaları karıştıran tahmin1.200 füze ile hedef alındı! Maduro 'ABD doğal kaynaklarımızı ele geçirmek istiyor' dedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Servetine 70 milyar dolar daha eklendi! Elon Musk'ın peşinde! Dünyanın en zengin kişisi değişebilir  - EkonomiDünyanın en zengin kişisi değişebilir 30 yılın toplamını solladı! Son 3 yılda motosiklet satışları patladı - EkonomiSon 3 yılda satışlar patladıBir gecede bütün emekleri gitti! Zarar 170 milyon lira - EkonomiBir gecede 170 milyon TL zarar ettilerKuyumcular yazı astı! Adana'da bu altınların satışı yasaklandı, alım satım artık böyle yapılacak - EkonomiYasaklandı! Alım satım artık böyle yapılacakTÜİK kritik veriyi açıkladı! Sanayide çarklar dönüyor - EkonomiTÜİK kritik veriyi açıkladı! Sanayide çarklar dönüyorDün rekor kırmıştı! Altında yükseliş devam ediyor - EkonomiDün rekor kırmıştı! Altında yükseliş devam ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...