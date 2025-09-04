Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit bolluğu! İşte fiyatlar...

Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit bolluğu! İşte fiyatlar...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit bolluğu yaşanıyor. Fiyatların uygun olduğunu belirten balıkçı esnafı, "Sardalya 250 TL, istavrit 300 TL, hamsi 350 TL, barbun 600 TL." dedi. 

Balık avı sezonunun başlamasıyla Kocaeli'deki tezgahlar renklendi. İzmit balık halinde hareketlilik başlarken, vatandaşlar balık tüketmeye davet edildi. Tezgahlarda taze ve çeşit çeşit bulunan balıklar iştahları kabartırken, satıcılar fiyatların uygun olduğunu dile getirdi.

Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit bolluğu! İşte fiyatlar... - 1. Resim

"FİYATLAR GAYET UYGUN"

Balık sezonunu bollukla açtıklarını ve fiyatların makul olduğunu belirten Ahmet İslamoğlu, "Sezonumuz açıldı, balık fiyatları makul. Satışlarımız güzel, Allah bereket versin. Sardalya 250 TL, istavrit 300 TL, hamsi 350 TL, barbun 600 TL. Güzel balık geliyor, bereketi var. Müşteride talep var ama havalar biraz daha soğusa daha iyi olacak. Bol bol balık yesinler, fiyatlar çok uygun. Bir kilo istavriti 3 kişilik aile rahatça yiyebiliyor. Fiyatlar gayet uygun" dedi.

Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit bolluğu! İşte fiyatlar... - 2. Resim

Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit bolluğu! İşte fiyatlar... - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
25 milyon TL'ye 450 ton akaryakıt aldı! Kazak milyarderin "yüzen sarayı" Fethiye'de - EkonomiKazak milyarderin "yüzen sarayı" Fethiye'deBir defa eken yılda 5 kez hasat ediyor, tam 6 bin ton ürün alınıyor - EkonomiBir defa eken yılda 5 kez hasat ediyorBankacılık sektörünün mevduatı 82 milyar lira arttı - EkonomiBankacılık sektörünün mevduatı 82 milyar lira arttıReel efektif döviz kuru endeksi ağustosta 69,84 oldu - EkonomiReel efektif döviz kuru endeksi ağustosta 69,84 olduYabancılar 139,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı - EkonomiYabancılar 139,6 milyon dolarlık hisse senedi sattıMerkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor! İşte kasadaki para - EkonomiRezervlerde tarihi rekor! İşte kasadaki para
Sonraki Haber Yükleniyor...