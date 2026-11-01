Kamuda tasarruf tedbirleri uygulanırken BDDK'nıı araç kiralama şartnamesi Sayıştay denetimine takıldı. Şartnamede yer alan üst seviye donanımların zorunlu olmadığını belirten Sayıştay, açık ihale yerine pazarlık usulünün tercih edilmesini de saydamlık ve rekabet ilkelerine aykırı buldu.

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Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında hizmet araçlarında ekonomik ve standart donanımlı modellerin tercih edilmesi istenirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) araç kiralama sürecinde istenen şartlar Sayıştay denetimine takıldı.

Sayıştay’ın hazırladığı rapora göre BDDK, hizmet araçlarının 2025 model ve sıfır kilometre olması, bunun yanı sıra anahtarsız çalıştırma, otomatik açılabilir sunroof, ambiyans aydınlatma ve katlanabilir ısıtmalı aynalar gibi özelliklere sahip olmasını ihalede şart gösterdi.

Araç temininde tasarruf tedbirlerine uyulması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiği uyarısında bulunan Sayıştay, sıfır kilometre ve yeni model araçlarla birlikte istenen donanımların, hizmetin yürütülmesi için zorunlu olmadığını, bunun kiralama maliyetini artırıcı nitelik taşıdığını bildirdi.

BDDK’nın sunroof’lu araçları Sayıştay’a takıldı: "Hizmet için mecburi değil" denildi

Sayıştay, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde hizmet araçlarında baz standart donanımın tercih edilmesinin öngörüldüğünü hatırlattı. Ekonomik olması hâlinde belirlenen yaş sınırları içindeki daha eski model araçlara öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, araç temininde tasarruf tedbirlerine kısmen uyulmadığı kaydedildi.

BDDK: SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR

BDDK’nın, raporda yer alan cevabında, şartnamede istenen özelliklerin sürüş güvenliği ve kullanım kolaylığı sağladığı belirtildi.

BDDK’nın sunroof’lu araçları Sayıştay’a takıldı: "Hizmet için mecburi değil" denildi

Söz konusu donanımların güncel araç paketlerinde çoğunlukla standart olarak bulunduğu, bu nedenle kurum açısından ilave maliyet oluşturmadığı savunuldu. İhale sonucunda her bir araç için oluşan aylık kira bedelinin kasko değerinin yüzde 2’sini aşmadığı kaydedildi. Araçların yerlilik oranının yüzde 50’nin üzerinde olmasına özen gösterildiğini belirten kurum, genelgede yeni model araç kullanımının mutlak olarak yasaklanmadığına da işaret etti.

SAYIŞTAY İHALE YÖNTEMİNE DE DİKKATİ ÇEKTİ

Sayıştay, araç kiralama ihalesinin açık ihale yerine pazarlık usulüyle gerçekleştirilmesine de raporda ayrıca dikkati çekti. BDDK ise izin süreçlerinin zamanında başlatıldığını ancak onayın mevcut sözleşmenin bitimine yakın tamamlandığını bildirdi.

BDDK’nın sunroof’lu araçları Sayıştay’a takıldı: "Hizmet için mecburi değil" denildi

Açık ihale için gerekli ilan ve hazırlık sürelerinin tamamlanamaması nedeniyle hizmetin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla pazarlık usulüne başvurulduğu ifade edildi.

Sayıştay, araç kiralama ihtiyacının sürekli ve önceden öngörülebilir olduğunu, mevcut sözleşmenin bitiş tarihinin de bilindiğini belirtti. İzin ve ihale hazırlıklarının önceden planlanması gerektiğini vurgulayarak uygulamayı saydamlık, rekabet, eşit muamele ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkelerine uygun bulmadı.

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