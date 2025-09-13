Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bolluk tezgahlara yansıdı! Hamsinin fiyatı bakın kaç liraya düştü

Bolluk tezgahlara yansıdı! Hamsinin fiyatı bakın kaç liraya düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bolluk tezgahlara yansıdı! Hamsinin fiyatı bakın kaç liraya düştü
Trabzon, Balık, Hamsi, İstavrit, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bu sene hamside yaşanan bolluk tezgahlara da yansıdı. Trabzon'daki balıkçılarda hamsinin kilogram fiyatı 100 liraya kadar düştü. Mezgit ve istavritte kilosu 100 liradan satılan balıklar arasında.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında, hamsi, istavrit, mezgit ve çipura gibi balık türleri yerini aldı. Hamsi, mezgit ve istavritin kilogramı 100 liradan, çipuranın 450, tirsinin 150, levreğin 400, somonun kilogramı ise 250 liradan satışa sunuldu.

Bolluk tezgahlara yansıdı! Hamsinin fiyatı bakın kaç liraya düştü - 1. Resim

HAMSİ TEZGAHLARDA YERİNİ ERKEN ALDI 

Balıkçı Kadir Pınar, hamsinin bu sezon tezgahlardaki yerini, geçmiş yıllara göre daha erken aldığını söyledi. Balık fiyatlarının uygun olduğunu belirten Pınar, bol çeşidin yer aldığı tezgahlarda hamsi ve istavritin 100 liradan satıldığını ifade etti. Pınar, vatandaşların özellikle hamsiye ilgi gösterdiğini dile getirdi. 

Bolluk tezgahlara yansıdı! Hamsinin fiyatı bakın kaç liraya düştü - 2. Resim

PALAMUT AZ, HAMSİ BOL 

Balıkçı Erkan Keleş de bu yıl palamudun az, hamsinin fazla olduğunu belirtti. Gülümser Beşikçi de balıkların taze olduğunu, akşam yemeği için hamsi ve mezgit aldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda 2 MHP'li siyasetçi gözaltına alındı! Disipline sevk ettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tunceli'ye dev yatırımlar! Yıllık 519 milyon lira tasarruf sağlandı - EkonomiTunceli'ye dev yatırımlar! Yıllık 519 milyon lira tasarruf sağlandıBofA'dan çarpıcı 2026 raporu: En çok Türkiye fayda sağlayacak - Ekonomi"En çok Türkiye fayda sağlayacak"Depolarda ocak ayına kadar saklıyorlar! Aromasıyla damak çatlatan tescilli lezzette hasat sürüyor - EkonomiDepolarda ocak ayına kadar saklıyorlar! Hasat sürüyorBakan Memişoğlu duyurdu! Sağlıkta 17 bin yeni atama yapılacak - EkonomiSağlıkta 17 bin yeni atama yapılacakHer biri bir buçuk kilo! Ata tohumu ile yetişti, gören gözlerine inanamadı - EkonomiHer biri bir buçuk kilo! Gören şaşkına dönüyorOsmanlı döneminin ünlü ustası yaptı! 150 yıllık tespih araba fiyatına alıcısını bekliyor - EkonomiOsmanlı döneminin ustası yaptı! Araba fiyatına satılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...