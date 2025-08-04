Borsa, mart kayıplarını tamamen sildi! BİST 100 endeksi 4,5 ayın zirvesinde 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalar haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Dikkatle beklenen temmuz ayı enflasyonu bugün açıklandı. TÜİK verilerine göre geçen ay TÜFE, aylık bazda %2,06 ile tahminlerin altında yükseldi. Yıllık enflasyon da %33,52’ye gerileyerek beklentilerden daha fazla düşüş sergiledi. Giyim fiyatlarında yaşanan düşüş ve gıda fiyatlarındaki ılımlı seyir, yarı yıl fiyat güncellemelerine rağmen temmuzda enflasyonun beklenti altında kalmasında etkili oldu.

14 AYDA 42 PUANLIK GERİLEME

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Orta Vadeli Programımız çerçevesinde, enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlarımız sayesinde enflasyon düşmeye devam etmektedir. Yıllık bazda %33,52'ye inen enflasyon, geçen yıl mayıs ayından bu yana 14 aylık dönemde yaklaşık 42 puan düşmüştür. Bu görünüm, programımızın etkinliğini ve politikalarımızın ekonomide dengeyi yeniden tesis ettiğini göstermektedir.” dedi.

44 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de “Enflasyon, 44 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurt içi finansal koşulların ve yatırım ortamının iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTTI

Enflasyonun ardından TCMB’nin faiz indirimlerine devam edeceği yönünde beklentiler de öne çıktı. Analistler, “Yıllık bazda 33,50 sınırına kadar çekilen enflasyon, TCMB’ye de daha fazla manexvra alanı kazandırdı. TÜFE’de ağustos verisinin de düşük gelmesi halinde, eylül ayındaki PPK toplantısında 300 baz puana varabilecek bir faiz indiriminin yolu açılabilir.” değerlendirmesinde bulunuyor.

BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Pozitif veri akışının etkisiyle Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftaya yükselişle başladı. Geçen hafta 10.747’den kapanış yapan BİST 100, bugünkü işlemlerde en yüksek 10.926 seviyesini test etti ve son 4,5 ayın zirvesine yöneldi. Böylece endeks, mart ayındaki türbülans sonrası 10.902’den başlayan kayıplarını da tamamen sildi.

BİST 100’DE BEKLENTİLER

Günlük kapanışı %0,99 primle 10.853’ten gerçekleştiren endeks, 11.252’de bulunan tarihî zirve seviyesine bir adım daha yaklaştı. Analistler, 10.750 desteği üzerinde kalıcılık halinde borsada pozitif havanın devam edebileceğini aktarıyor.

Bu arada bugünkü işlemelerde faiz indirimi beklentisinin de etkisiyle Bankacılık Endeksinde yükseliş %2’nin de üzerinde gerçekleşti. Sınai Endeks %0,75 ve Hizmetler Endeksi ise %1,15 civarında prim yaptı.