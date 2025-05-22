Bu para tarihe karışıyor! Son kez basılacak, bir daha üretilmeyecek

ABD Hazine Bakanlığı'nın ekonomik anlamda verimsiz olduğu gerekçesiyle artık 1 sentlik madeni para basmayacağı açıklandı. ABD Darphanesi'nin 1 senti bu ay son kez üreteceği bilgisi verildi.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, ABD Darphanesi'ne bu ay son kez 1 sent siparişi verildiğini ve bu madeni paranın üretiminin sonlandırılacağını duyurdu.

Malzeme maliyeti düşünülerek alındığı bildirilen kararla hazinenin yıllık yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf edeceği belirtildi.

TALİMATİ TRUMP VERDİ

Darphane yetkilileri, bu madeni paranın üretim maliyetinin değerinden yüksek olduğunu, 1 sentin üretimi için 3,7 sent harcandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, şubatta Hazine Bakanlığı yetkililerine 1 sent üretimini durdurma talimatı verdiğini açıklamıştı.