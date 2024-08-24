Çalışan emeklileri bekleyen tehlike! Bu detayı atlayanın maaşı kesiliyor

Emekli olduğu halde çalışmaya devam edenlerin dikkat etmesi gereken bir husus bulunuyor. Emekli olduktan sonra girdiği iş yerine "Emekliyim" diye uyarı yapmayanları tehlikeli bir durum bekliyor. Bu detaya dikkat edilmezse emekli maaşı anında kesiliyor. İşte detaylar...

Türkiye genelinde bulunan 16 milyon emeklilerin bazıları çalışmayı sürdürüyor. Kimisi sigortalı olarak çalışırken kimisi de kayıt dışı olarak iş hayatına devam ediyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus bulunuyor.

ÇALIŞTIĞINIZ FİRMAYI "EMEKLİYİM" DİYE UYARIN!

Emeklilerin çalıştığı firmaları "emekli" olduğuna dair uyarmaları gerekiyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, sigorta primi yanlış kodla ödenirse emekli maaşı kesilebilir.

KOD DETAYINA DİKKAT!

Gelin daha da iyi anlaşılması için bu durumu bir örnekle açıklayalım. 023 yılında EYT düzenlemesinden faydalanıp, emekli oldunuz. Ancak herhangi bir firma için 4-5 haftalığına iş yapmak veya daha uzun süreli çalışmak istiyorsunuz. Sigorta başvurunuz yapılırken iki adet kod bulunuyor. Emekli olduktan sonra tekrar çalışacağınızdan dolayı 02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi’nden girişinizin yapılması şart. Onun yerine 01 kodlu Tüm Sigorta Kolları üzerinden kayıt gerçekleştirilirse emekli maaşınız anında kesiliyor.

ÖDENMEYEN AYLIĞIMI GERİ ALABİLİR MİYİM?

Peki, böyle bir olayla karşılaşılması halinde neler yapılması gerekiyor? Sehven de olsa emekli çalışanların bu tür sıkıntılar yaşayabileceğini belirten Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Hemen sigortanızı yapan ilgili şirkete başvurarak, hatalı girişin düzeltilmesini isteyin. İşveren gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra bağlı bulunduğunuz SGK’ya durumu bildirin. Emekli aylığınızın kayıp olmadan ödenmesi gerektiğine dair talebinizi iletin. Böylece ödenmemiş olan emekli maaşınızın tamamını yaklaşık 20-25 gün gibi bir süre içerisinde alacaksınız” dedi. Tüm Sigorta Kolları'nda yüzde 37,5, emekli çalışanda ise yüzde 32 prim kesildiğini hatırlatan Yılmaz, “Eylülden itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle bu orana yüzde 0,25 ekleme yapılacak” bilgisini verdi.