Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin beklediği haberi verdi. Yumaklı, 226 milyon 720 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün yatırılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Üreticilerin emeğini koruyup, üretimin gücünü desteklerle büyütmeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "226 milyon lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Çiftçilere yapılacak destekler şöyle:

Hayvan hastalıkları tazminatı için 187 milyon 571 bin 559 lira

Kırsal kalkınma yatırımları için 38 milyon 459 bin 44 lira

Biyolojik ve biyoteknik mücadele için 689 bin 397 lira

