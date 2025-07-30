Darıca Belediyesi harekete geçti! İlçeye kurulacak, çöpler paraya dönüşecek

Darıca Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında günlük 70 ton atık işleyebilecek modern geri dönüşüm tesisi kuracak. Yaklaşık 12 milyon lira bütçeli tesis, çevre kirliliğini azaltmayı ve atıkları ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Tam otomasyonlu tesiste ambalaj, karton, plastik gibi atıklar ayrıştırılacak. Proje, Emine Erdoğan’ın himayesindeki sıfır atık vizyonuna katkı sağlayacak.

Kocaeli Darıca Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında günlük 70 ton atık işleme kapasitesine sahip modern bir geri dönüşüm tesisi kuruyor. Tesisin, atıkları ekonomiye yeniden kazandırması ve çevre kirliliğini azaltması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürütülen proje yaklaşık 12 milyon lira bütçeyle hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" vizyonunu destekleyen tesisin kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

ÇÖPLER EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulacak tam otomasyonlu tesiste, toplama, ayrıştırma ve presleme işlemleri yapılacak. Başta ambalaj atıkları, karton, plastik, pet şişe ve ince metaller olmak üzere birçok geri dönüştürülebilir materyal, tesiste ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılacak.

"İLÇEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tesiste incelemelerde bulunduğunu belirterek, sıfır atık konusunu önemsediklerini ifade etti. Temiz bir çevre hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Bıyık, şöyle konuştu: