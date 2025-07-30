Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Darıca Belediyesi harekete geçti! İlçeye kurulacak, çöpler paraya dönüşecek

Darıca Belediyesi harekete geçti! İlçeye kurulacak, çöpler paraya dönüşecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Darıca Belediyesi harekete geçti! İlçeye kurulacak, çöpler paraya dönüşecek
Çevre, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi, Sıfır Atık, Emine Erdoğan, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Darıca Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında günlük 70 ton atık işleyebilecek modern geri dönüşüm tesisi kuracak. Yaklaşık 12 milyon lira bütçeli tesis, çevre kirliliğini azaltmayı ve atıkları ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Tam otomasyonlu tesiste ambalaj, karton, plastik gibi atıklar ayrıştırılacak. Proje, Emine Erdoğan’ın himayesindeki sıfır atık vizyonuna katkı sağlayacak.

Kocaeli Darıca Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında günlük 70 ton atık işleme kapasitesine sahip modern bir geri dönüşüm tesisi kuruyor. Tesisin, atıkları ekonomiye yeniden kazandırması ve çevre kirliliğini azaltması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürütülen proje yaklaşık 12 milyon lira bütçeyle hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" vizyonunu destekleyen tesisin kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Darıca'ya 70 ton atık kapasiteli geri dönüşüm tesisi kuracak, çöpler paraya dönüşecek - 1. Resim

ÇÖPLER EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulacak tam otomasyonlu tesiste, toplama, ayrıştırma ve presleme işlemleri yapılacak. Başta ambalaj atıkları, karton, plastik, pet şişe ve ince metaller olmak üzere birçok geri dönüştürülebilir materyal, tesiste ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılacak.

Darıca'ya 70 ton atık kapasiteli geri dönüşüm tesisi kuracak, çöpler paraya dönüşecek - 2. Resim

"İLÇEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tesiste incelemelerde bulunduğunu belirterek, sıfır atık konusunu önemsediklerini ifade etti. Temiz bir çevre hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Bıyık, şöyle konuştu:

"Geri dönüşüm tesisi projemizle hem çevremizi koruyacağız hem de atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız. Sıfır atık vizyonuna uygun olarak attığımız bu adımın, ilçemiz için büyük bir kazanım olacağına inanıyoruz. Çevre bilincini yaygınlaştırmaya ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Darıca bırakmaya kararlıyız. Bakanlığımız ile birlikte daha temiz bir Darıca anlayışıyla hayata geçirdiğimiz proje ilçemize hayırlı olsun."

Darıca'ya 70 ton atık kapasiteli geri dönüşüm tesisi kuracak, çöpler paraya dönüşecek - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düğün felaketle bitti! Damat ve gelin ölümden döndü, o anlar kameradaÜnlü sanatçı Metin Şentürk "Yoğun bakımda" diyerek dua istedi! Son hali herkesi üzdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'den 57 milyon varillik yeni petrol keşfi! Değeri tamı tamına 4 milyar dolar - EkonomiTürkiye'den milyar dolarlık yeni petrol keşfi!ÖTV'siz sıfır araç fırsatı! Teklif Meclis'e sunuldu, işte detaylar  - EkonomiTeklif Meclis'e sunuldu, işte detaylar Giresun'da fındık hasat tarihi belli oldu - EkonomiGiresun'da fındık hasat tarihi belli olduEmekli imam yeni işinde! Devlet desteğiyle başladı, şimdi çok memnun… Gençlere de tavsiye ediyor - EkonomiEmekli imam yeni işinde! Devlet desteğiyle başladı, şimdi çok memnun… Gençlere de tavsiye ediyorSon gün yarın! Yapmayan 15 yerine 7 bin 438 lira ödeyecek - EkonomiYapmayan 15 yerine 7 bin 438 lira ödeyecekTürkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK rakamları açıkladı - EkonomiTürkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK rakamları açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...