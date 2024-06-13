Dolar beklentilerinde büyük uçurum! Yıl sonunda 32.50 mi, 38.00 mi?

Dolarda son dakika! 13 Haziran 2024 dolar fiyatı 32,30 TL’den güne başlarken, döviz bürolarında fiyatlar 32,04-32,24 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Yıl sonu dolar tahmini için bu hafta S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill 32,50 TL beklentisini dile getirirken; Garanti BBVA tarafından hazırlanan raporda 38,00 TL öngörüldü. Tahminler arasında uçurum dikkat çekse de beklentiler belirgin şekilde 40,00 TL’nin altına yerleşiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - ABD Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak bu ay faiz indirimine gitmedi. Ancak 3 ayda bir açıklanan ve üyelerin geleceğe dönük tahminlerini aktaran FED Projeksiyonları önemli mesajlar verdi. Mart ayındaki toplantıda 2024’e dair 3 faiz indirimi öngörülürken, dün açıklanan son projeksiyonlarda, bu yıl için faiz indirimi beklentisi 1’e kadar düştü. Martta 4,6 olan yıl sonu politika faiz oranı tahmini, dün 5,1 olarak revize edildi. Bu öngörü; mevcutta 5,25-5,50 bandında bulunan politika faizinde sadece 1 indirim yapılacağının sinyalini verdi.

13 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

İç piyasalarda ise son günlerde “TCMB ne zaman faiz indirecek” şeklindeki sorular artarken, sonbahar beklentileri konuşulmaya başlandı. Ancak FED’in son kararının ardından, bundan sonraki süreçte beklentilerin nasıl şekilleneceği dikkatle takip edilecek.

13 Haziran 2024 dolar fiyatı 32,30 TL’den yeni güne başlarken; Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında fiyatlar 32,04-32,24 TL alım ve satım aralığında değişiyor. Euro 34,84 TL’den ve Sterlin de 41,20 TL’den satılıyor.

Önceki gün yüzde 50 sınırında kadar gerileyen gecelik TL faiz oranları ise dün tekrar 51’in üzerine çıktı.

2024 DOLAR BEKLENTİSİ

TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikası neticesinde sadece kısa vadeli “carry trade” işlemleri ile son aylarda yaklaşık 20 milyar dolarlık giriş yaşanmış, yabancıların tahvil alımları artmıştı. Yurtiçi yerleşiklerin döviz ve KKM hesaplarında da 30 milyar dolara yaklaşan çözülme görülüyor. Bu anlamda TL faizlerinin, TÜFE beklentilerinin üzerinde konumlanması önemseniyor. Bu politika, kurlarda stabil görünümü destekliyor.

YIL SONUNDA 32.50 Mİ, 38.00 Mİ?

Bu arada 2024 sonu için dolar beklentilerine dair bu hafta iki tahmin daha geldi.

TCMB’den 2024’te faiz indirimi beklemediklerini aktaran S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, doların bu yılı 32,50 TL seviyesinden tamamlayabileceğini söyledi. Bu tahmin, kurun bugünkü seviyelerine yakın olduğu için piyasalarda iddialı görüldü.

Garanti BBVA tarafından dün paylaşılan raporda ise yıl sonu dolar tahmini 38,00 TL olarak açıklandı. Raporda 2024 TÜFE beklentisi yüzde 43 oldu. Bu tahminler, TCMB tarafından gerçekleştirilen mayıs ayı anketine de yakın değerlere işaret etti. Son haftalarda yıl sonu dolar beklentilerinin artık belirgin şekilde 40,00 TL’nin altında konumlandığı görülüyor.