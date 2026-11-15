Dünyada tek, içinde hem altın hem gümüş var! Fiyatı 50 bin lira ile 100 bin lira arasında, kimi 4 günde kimi 1 ayda tasarlanıyor

“DÜNYADA TEK ATÖLYEYİZ"

24 yıldır bu alanda çalıştığını belirten 33 yaşındaki Cengizhan Çelik “Tespihin genel olarak yarma, çakım sanatı, firuze sanatı, işte ivory dediğimiz diş tespihler, Oltu taşı, kuka, hepsine gümüş işleme yapıyoruz. Genel olarak gümüş ve altın materyaller olmak başta olmak üzere fildişi, kuka, Oltu taşı, bu materyallere çalışıyoruz. Ortalama tespihin modeline göre bir hafta süren de var, bir ay süren de var, 4 gün süren de var. Biz her iki sanatın da aslında ortak temsilcisiyiz. Yarma sanatını da icra eden birçok ustamız, çakım sanatını da icra eden birçok ustamız var ama ikisini birleştiren şu anda Türkiye'de, hatta dünyada tek atölyeyiz, tek ekibiz” dedi.