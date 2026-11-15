Dünyada tek, içinde hem altın hem gümüş var! Fiyatı 50 bin lira ile 100 bin lira arasında, kimi 4 günde kimi 1 ayda tasarlanıyor
Erzurum’da yaşayan tespih ustaları Cengizhan Çelik ve Kadir Polat, farklı materyalleri altın ve gümüş ile birleştirerek birbirinden farklı tespihler yapıyor. Henüz bitmeden alıcısı çıkan tespihlerin fiyatları 50 bin ila 100 bin lira arasında değişiyor. Çelik, yarma ve çakım sanatını birleştiren dünyadaki tek atölye olduklarını belirtti.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde tespih ustaları Cengizhan Çelik ve Kadir Polat, farklı teknikleri bir arada kullanarak Oltu taşı, kuka ve fildişi gibi materyalleri gümüş ve altın işlemelerle tespihe dönüştürüyor.
50 BİN İLA 100 BİN LİRA ARASINDA
Pelit Meydanı'ndaki atölyelerinde yarma, çakım, nokta işçiliği, telkâri, oymacılık, gravür ve firuze-mercan sanatlarını bir araya getiren ustalar, tasarımına göre yapımı 4 gün ile 1 ay arasında değişen tespihler üretiyor. Fiyatları 50 bin ila 100 bin lira arasında olan tespihler, kimi zaman yapım aşamasındayken alıcı buluyor.
FARKLI TEKNİKLER BİR ARADA
Tespihlerin işlenme sürecinde her bir tane üzerinde müşterinin talebine göre 500 ila 900 arasında delik açılıyor. Açılan delikler gümüş veya altın materyallerle tek tek doldurulurken, 33 taneden ve bir imameli bölümden oluşan tespihlerde on binlerce noktada ince işçilik gerçekleştiriliyor. Ustalar, farklı teknikleri bir arada kullanarak her bir tespihi tasarımına ve müşterinin isteğine göre hazırlıyor.
“DÜNYADA TEK ATÖLYEYİZ"
24 yıldır bu alanda çalıştığını belirten 33 yaşındaki Cengizhan Çelik “Tespihin genel olarak yarma, çakım sanatı, firuze sanatı, işte ivory dediğimiz diş tespihler, Oltu taşı, kuka, hepsine gümüş işleme yapıyoruz. Genel olarak gümüş ve altın materyaller olmak başta olmak üzere fildişi, kuka, Oltu taşı, bu materyallere çalışıyoruz. Ortalama tespihin modeline göre bir hafta süren de var, bir ay süren de var, 4 gün süren de var. Biz her iki sanatın da aslında ortak temsilcisiyiz. Yarma sanatını da icra eden birçok ustamız, çakım sanatını da icra eden birçok ustamız var ama ikisini birleştiren şu anda Türkiye'de, hatta dünyada tek atölyeyiz, tek ekibiz” dedi.
Erzurum’da yaşayan tespih ustaları Cengizhan Çelik ve Kadir Polat, farklı materyalleri altın ve gümüş ile birleştirerek birbirinden farklı tespihler yapıyor. Henüz bitmeden alıcısı çıkan tespihlerin fiyatları 50 bin ila 100 bin lira arasında değişiyor. Çelik, yarma ve çakım sanatını birleştiren dünyadaki tek atölye olduklarını belirtti.
“BÜTÜN AŞAMALARINI KENDİMİZ YAPIYORUZ"
Polat “Bulunduğumuz ortam Türkiye'nin en kapsamlı sanat atölyesidir. Yani aynı anda bir ve birden fazla sanatın bir arada bulunduğu atölyedir. Yarma sanatı, telkâri sanatı, nokta sanatı ve bunun gibi birçok sanatın aynı anda döndüğü bir yerdeyiz şu anda ve birçok sanatı kendimiz icra ediyoruz. Baştan sona bütün aşamalarını kendimiz yapıyoruz" diye konuştu.