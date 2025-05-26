Dünyanın dört bir yanından alıyorlar! Bitcoin’e 1 haftada rekor para girişi

Kripto para birimi BTC’de, geçen hafta 112 bin dolar rekorunun ardından kâr satışları yaşanıyor. Yeni hafta 109 bin 500 dolara yakın seviyelerden başlıyor. ABD Başkanı Trump’ın, AB’yi %50 gümrük vergisi ile tehdit etmesinin ardından piyasalarda yaşanan türbülans BTC’de de kâr satışını tetikledi. Buna karşılık BTC’de geçen hafta 2,75 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından ve farklı sektörlerden kurumsal ilgi de artıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin geçen hafta 112 bin doları test ederek bütün zamanların rekor seviyesini görmüştü. Hızlı yükselişin ardından BTC’de kâr satışları yaşanıyor. 26 Mayıs 2025 BTC fiyatı 109 bin 500 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

ABD Başkanı Trump’ın, AB’yi %50 gümrük vergisi ile tehdit etmesinin ardından riskli varlıklardan kaçış eğilimi başladı. BTC ise bu satışlardan sınırlı etkilenerek yönünü aşağı çevirmişti. Ancak AB’den gelen “müzakerelere hazırız” mesajı piyasada oluşan gerilimi bir miktar düşürdü.

BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, BTC’de ilk etapta 106 bin 800 doların destek olarak öne çıktığını belirterek, “Bu seviyenin de aşağı kırılması halinde 102 bin dolara varabilecek düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 109 bin 350 dolar ara direnç ve 112 bin dolar ana direnç olarak takip edilmeli” uyarısında bulunuyor.

2,75 MİLYAR $’LIK PARA GİRİŞİ

Öte yandan BTC’yi rekora taşıyan süreçte, kurumsal yatırımcıların ilgisinin artarak devam ettiği görüldü. Sadece geçen hafta ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla Bitcoin’de 2,75 milyar dolarlık para girişi yaşandı. Geçen hafta perşembe günü 935 milyon dolarla, son ayların en yüksek günlük alımı gerçekleşti.

DİKKAT ÇEKEN BİTCOİN TALEPLERİ

Bu arada son dönemde BTC alımı yapan ve almayı planlayan kurumlar şöyle:

-Singapur merkezli eğitim şirketi olan Genius Group, Bitcoin rezervlerini %40 artırdı.

-Yine Singapur merkezli sağlık şirketi Basel Medical Group, 1 milyar dolarlık BTC alacağını duyurdu.

-Avrupa’da İsveçli H100 Group, Bitcoin’i rezerv olarak kabul ettiğini açıkladı.

-Avrupalı Blockchain Group, 227 adet alımla toplam Bitcoin stokunu 847 adede çıkardı.

-ABD’li modüler ev üreticisi BOXABL da BTC’yi rezerv olarak ilan etti.

-ABD’li elektrikli araç perakendecisi JZXN, 1.000 adet Bitcoin almayı planladığını duyurdu.

“BTC, PRESTİJ KAZANIYOR”

Artan taleple birlikte son verilere göre dolaşımdaki BTC arzının yaklaşık %5,5’i kurumların portföyüne geçti. Analistler, “Bitcoin’in arzı sabit kalırken, onu biriktiren şirketlerin sayısı artıyor. Artık sadece teknoloji şirketlerinden değil her sektörden ilgi artıyor. Bu gelişmeler artık BTC’nin marjinal bir varlık olmaktan çıktığını ve daha prestijli bir konuma geçtiğini gösteriyor” yorumunda bulunuyor.