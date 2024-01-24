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    Etiket üstüne etikete dikkat! Sahte indirime kanmayın

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Mağazalardaki indirim görünümlü fiyat etiketlerine yönelik şikâyetler arttı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı “Etiket üstüne etiket basılıyor. Tüketici yanıltılıyor. Mağdur olan Alo 175 hattını arasın” tavsiyesinde bulundu.

    Etiket üstüne etikete dikkat! Sahte indirime kanmayın
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde mağazalardaki indirimli fiyat etiketleriyle ilgili şikâyetlerin arttığını söyledi. Kılıç, ürünün indirimden önceki fiyatının da mutlaka etikette bulunması gerektiğini belirterek, “Etiket üstüne etiket basılıyor, etiketler incelendiğinde indirim yapılmadığı görülüyor.

    "TÜKETİCİLER UYANIK OLMALI"

    Tüketiciler, indirim algısıyla yönlendiriliyor. Etiket oyunlarına karşı tüketiciler uyanık olmalı. Tüketiciler, indirimlerle ilgili sorun yaşamaları durumunda Ticaret Bakanlığının ‘Alo 175’ hattını arayabilir, Bakanlığın il müdürlüklerine veya belediyelerin zabıta birimlerine başvurabilir” değerlendirmesini yaptı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ZamİndirimEtiket
    Haberler > Ekonomi > Etiket üstüne etikete dikkat! Sahte indirime kanmayın
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