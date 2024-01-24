Etiket üstüne etikete dikkat! Sahte indirime kanmayın

24 Ocak 2024 05:26 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 05:41

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde mağazalardaki indirimli fiyat etiketleriyle ilgili şikâyetlerin arttığını söyledi. Kılıç, ürünün indirimden önceki fiyatının da mutlaka etikette bulunması gerektiğini belirterek, “Etiket üstüne etiket basılıyor, etiketler incelendiğinde indirim yapılmadığı görülüyor.

"TÜKETİCİLER UYANIK OLMALI"

Tüketiciler, indirim algısıyla yönlendiriliyor. Etiket oyunlarına karşı tüketiciler uyanık olmalı. Tüketiciler, indirimlerle ilgili sorun yaşamaları durumunda Ticaret Bakanlığının ‘Alo 175’ hattını arayabilir, Bakanlığın il müdürlüklerine veya belediyelerin zabıta birimlerine başvurabilir” değerlendirmesini yaptı.