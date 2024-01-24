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Etiket üstüne etikete dikkat! Sahte indirime kanmayın
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Sevda Altunbaş
Mağazalardaki indirim görünümlü fiyat etiketlerine yönelik şikâyetler arttı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı “Etiket üstüne etiket basılıyor. Tüketici yanıltılıyor. Mağdur olan Alo 175 hattını arasın” tavsiyesinde bulundu.
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde mağazalardaki indirimli fiyat etiketleriyle ilgili şikâyetlerin arttığını söyledi. Kılıç, ürünün indirimden önceki fiyatının da mutlaka etikette bulunması gerektiğini belirterek, “Etiket üstüne etiket basılıyor, etiketler incelendiğinde indirim yapılmadığı görülüyor.
"TÜKETİCİLER UYANIK OLMALI"
Tüketiciler, indirim algısıyla yönlendiriliyor. Etiket oyunlarına karşı tüketiciler uyanık olmalı. Tüketiciler, indirimlerle ilgili sorun yaşamaları durumunda Ticaret Bakanlığının ‘Alo 175’ hattını arayabilir, Bakanlığın il müdürlüklerine veya belediyelerin zabıta birimlerine başvurabilir” değerlendirmesini yaptı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi