Engelliler, ev kadınları, emekliler, öğrenciler ile babaanne ve dedeler gibi dezavantajlı gruplardan yaklaşık 5.000 kişiyi patron yapan Mağazanolsun şimdi e-İhracat dönemini başlatıyor. Artık ev hanımlarından emeklilere kadar tüm kullanıcılar oturduğu yerden yurt dışına ihracat yapabilecek

Türkiye’de 500 bin satıcıya ulaşan e-Ticaret’in 2025 sonu itibarıyla 5 trilyon TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ancak e-Ticaret ekosistemine giriş yapan her 100 satıcıdan 60’ı faaliyetlerini yüksek rekabet, sosyal medya ve platform içi reklam maliyetleri, kargo ve iade süreçlerini yönetmenin zorluğu ile yüksek komisyon oranları sebebiyle iki yıl içinde durdurmak zorunda kalıyor. Başka bir deyişle, Türkiye’de e-Ticaret ekosistemi büyüyor ancak ne satıcı ne de üretici kazanıyor. Türkiye’nin yerli e-Ticaret platformu Mağazanolsun, stoksuz ve komisyonsuz e-Ticaret modeli ile alternatif sunuyor. Mağazanolsun ile kullanıcılar şirket kurmadan, kargo ve pos entegrasyonuna gerek duymadan sadece domain adı alarak 24 saat içerisinde satışa başlıyor. Engelliler, ev kadınları, emekliler, öğrenciler ile babaanne ve dedeler gibi dezavantajlı gruplardan yaklaşık 5.000 kişiyi patron yaparak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atan Mağazanolsun şimdi e-İhracat dönemini başlatıyor. Artık ev hanımlarından emeklilere kadar tüm satıcılar oturduğu yerden yurt dışına da ihracat yapabilecek.

Evden ihracat dönemi başlıyor

Antalya’da 250’yi aşkın satıcı ve tedarikçilerle bir araya gelen Mağazanolsun CEO’su Yasemin Çil, “18 yaşından 80 yaşına kadar üreten ve gelir elde etmek isteyen kadınların, asgari ücretlilerin, emeklilerin ve daha önce e-Ticaret yapıp yüksek komisyonlar nedeniyle ticareti bırakmak zorunda kalan üretici mağaza sahiplerinin platformuyuz. Babaanneleri, asgari ücretlileri patron yaptık. Bugün kullanıcılarımızın yüzde 40’ı kadın, yüzde 5’i engellilerden oluşuyor” dedi.

e-İhracat için de çalışmalara başladıklarını bildiren Çil, “Tedarikçilerle görüşmelerimiz sürüyor. 2026 yılında itibaren e-İhracat’a başlıyoruz. Özellikle Avrupa ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerindeki fırsatları araştırıyoruz. O ülkelere depolar açacağız. Ev hanımları hiç bir maliyete katlanmadan depolardaki ürünleri sosyal medya hesaplarından tanıtarak o ülkelere satış yapabilecek. Şu an 6 farklı dil desteği veriyoruz. Bunu yapay zekâ ile 23 dile çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Mağazanolsun Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Çil de çok büyük rağbet gördüklerini belirterek, son bir yılda 400 büyüdüklerini söyledi. Çil şunları kaydetti:

“2025’te İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Amasya, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki Yeni Nesil E-Ticaret etkinliklerinde on binlerce kişiyle buluştuk. Salonların kapasitesini 2-3 kat aşan yoğun ilgiyle karşılaştık. Herkes online şekilde para kazanmak istiyor fakat nasıl yapacağını bilmiyor. Ülkemizde Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ve X platformlarında 70 milyon üye var. Türkiye’de internette geçirilen süre 9 saat ile Avrupa ortalamasının üzerinde. Yaklaşık 2 saatimiz sosyal medyada reels izleyerek geçiyor. Bu potansiyeli e-Ticaret’te başarıya dönüştürüyoruz.”

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDULAR

Özlem Taş... Niğdeli dört çocuk annesi bir ev hanımı... Devlet memuru eşine destek olmak için Mağazanolsun ile e-Ticaret’e başlamış. Taş daha ilk aydan satışlara başlamış. Taş, “Eşim o gün 35 bin lira maaş alırken ben 30 bin lira kazandım. Geçen ay ise 400 bin lira ciro yaptım” diyor. Taş’ın hedefi ise Türkiye’deki başarısını e-İhracat ile tüm dünyaya taşımak.

Tuğrul Akseli… Uzun yıllar bir temizlik firmasında asgari ücretli işçi olarak çalışan Akseli o günleri anlatırken, “Bir yok var ama bende hiç yoktu. Çocuklarımın doğum gününü bir kekle yapardık” diyor. e-Ticaret ile kendi işinin patronu olan Akseli bugün milyon liranın üzerinden ciro ile e-Ticaret’e atılanlara liderlik ediyor.

ÖMER TEMÜR

