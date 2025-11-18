Kapıda vize uygulamasıyla çok sayıda Türk tatilcinin adeta akın edip gittiği Yunanistan'ın Midilli Adası'nın hudut kapısında Ayvalıklı bir çifte çirkin bir davranışta bulunuldu. 5 gün süresince Midilli Adası'nda tatil yapmak isteyen Yoldaş Ailesi, beraberinde götürdükleri sadece 22 paket sigara yüzünden Yunan polisi tarafından kelepçelenerek nezarete atıldı. Nezarethanenin soğuk ve olumsuz şartları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan çifte en zorunlu ihtiyaçları olan bir şişe su bile uzun yalvarışlar sonucunda verildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde elektronik mağazası sahibi Emin Yoldaş (45) ile eşi Sema Çelikkaya Yoldaş (40) mübadele döneminde dedelerinin geldiği Midilli Adası’na tatile gitmek istedi.

Midilli Hudut Kapısında Yunan zulmü! İki karton sigara için Türk çifti kelepçelediler

Ayvalık’taki feribot işletmesinden yolcu biletlerini alan çift, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’ndaki free shop’tan üç karton sigara satın aldı.

8 paketi arkadaşlarına dağıtan çift, geri kalan 22 paket sigara ile Ayvalık’tan Midilli Adası’na gitti. Türk tatilcilerin valizlerini ve üst aramalarını yapan gümrük müdiresi Katarina Apostolidou, sadece 4 paket sigaraya izin verildiğini belirterek 18 paket sigaraya el koydu ve 1.500 avro para cezası kesti.

Apostolidou, bununla da yetinmeyerek çifti kelepçeyle gözaltına aldırdı ve polis eşliğinde nezarethaneye gönderdi. Bir gün boyunca soğuk ve olumsuz şartlara sahip nezarethanede bekletilen çifte bu sürede hiç yemek verilmezken ancak uzun yalvarışlar sonucu bir şişe su verildi.

BASIN TÜRKLERE DESTEK VERDİ

Savcı kararıyla serbest bırakılan Emin Yoldaş, nezarethane çıkışında Covit 19’a yakalanırken, eşi ise nezarethanede panikatak rahatsızlığı çektiğini söyledi.

Yaşanılan olayı duyan Midilli Adası'ndaki basınının kendilerini destekleyen ve haksızlığa uğradıkları için Gümrük Müdürü Katarina Apostolidou'nun uygulamasına tepki gösteren yayınlar yaptıklarını belirten Yoldaş, "Midilli'deki dijital medya ve gazete olan bizimle ilgili çok güzel haberler yaptı. Haklılığımızla alakalı, yaşadığımız travmatik olayla ilgili çok güzel haberler yayınlandı" dedi.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası