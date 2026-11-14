"Gram altın 9.500 TL olacak" diyen de var, düşüş bekleyen de... Uzmanlar ikiye bölündü

"ALTINDA DÜŞMEYE DEVAM EDEBİLİR"

Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan, yaptığı değerlendirmede, altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin devam etme ihtimaline dikkat çekti. Küresel yatırımcıların tercihlerini giderek daha fazla faiz getirisi sunan araçlardan yana kullandığını belirten Özarslan, ABD'de faiz artışı beklentilerinin değerli metallerin cazibesini zayıflattığını dile getirdi.

Özarslan'a göre ABD tahvillerinin yüzde 5 ve üzerinde getiri sunması, uluslararası sermaye açısından altına güçlü bir rakip oluşturuyor. Türkiye'de de bazı yatırımcıların altınlarını satarak başka yatırım araçlarına yöneldiğini belirten Özarslan, talepteki bu değişimin fiyatlar üzerinde baskıya neden olabileceğini söyledi.

Altında bir noktada yeniden yükseliş yaşanmasının mümkün olduğunu ancak asıl önemli konunun düşüşün hangi seviyede duracağı olduğunu vurgulayan Özarslan, her geri çekilmenin otomatik olarak alım fırsatı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.