"Gram altın 9.500 TL olacak" diyen de var, düşüş bekleyen de... Uzmanlar ikiye bölündü
Altın piyasasında yaşanan sert fiyat hareketleri, yatırımcıların önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini yeniden şekillendirdi. Fed’in faiz kararlarına yönelik öngörüler, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve merkez bankalarının altın talebi, fiyatların seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Küresel gelişmelerin de yakından izlendiği piyasada uzmanların tahminleri ise birbirinden oldukça farklı.
CNBC-e yayınlarına katılan piyasa uzmanları, altındaki son hareketleri değerlendirerek gelecek döneme ilişkin öngörülerini anlattı. Bazı uzmanlar yüksek faiz ortamının altın üzerindeki baskıyı artırabileceğini ve ons fiyatında 3.500 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceğini savunurken, diğerleri mevcut düzeltmenin ardından yükselişin yeniden hız kazanabileceği görüşünde.
Tahminler arasında ons altında 5.000 doların üzeri, gram altında ise 9.500 TL seviyesi de bulunuyor.
"ALTINDA DÜŞMEYE DEVAM EDEBİLİR"
Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan, yaptığı değerlendirmede, altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin devam etme ihtimaline dikkat çekti. Küresel yatırımcıların tercihlerini giderek daha fazla faiz getirisi sunan araçlardan yana kullandığını belirten Özarslan, ABD'de faiz artışı beklentilerinin değerli metallerin cazibesini zayıflattığını dile getirdi.
Özarslan'a göre ABD tahvillerinin yüzde 5 ve üzerinde getiri sunması, uluslararası sermaye açısından altına güçlü bir rakip oluşturuyor. Türkiye'de de bazı yatırımcıların altınlarını satarak başka yatırım araçlarına yöneldiğini belirten Özarslan, talepteki bu değişimin fiyatlar üzerinde baskıya neden olabileceğini söyledi.
Altında bir noktada yeniden yükseliş yaşanmasının mümkün olduğunu ancak asıl önemli konunun düşüşün hangi seviyede duracağı olduğunu vurgulayan Özarslan, her geri çekilmenin otomatik olarak alım fırsatı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
ONS ALTINDA 3.500 DOLAR İHTİMALİ
Saha Rating Kurucu Ortağı Ali Perşembe, altın piyasasının kısa vadeli görünümüne ilişkin temkinli bir tablo çizdi. ABD'de faizlerin yüksek kalacağı beklentisi ve 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5'e yaklaşmasının yatırımcıların altına ilgisini azaltabileceğini belirten Perşembe, teknik göstergelerin ons altında 3.500 dolara kadar gerileme ihtimaline işaret ettiğini söyledi.
Ancak Perşembe, söz konusu seviyenin kesin bir hedef olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ons fiyatının yeniden 3.950 dolara inmesi ve bu sırada olumsuz gelişmelerin devreye girmesi halinde satışların hız kazanabileceğini ifade etti.
Piyasada bir süre daha belirgin bir yön oluşmadan yatay hareketlerin görülebileceğini kaydeden Perşembe, kalıcı bir yükseliş için yatırımcı talebinin yeniden güçlenmesi gerektiğini belirtti.
GRAM ALTINDA 9.500 TL BEKLENTİSİ
İMKUSAD Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altının kısa ve orta vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmesinde 3.870 doları önemli destek noktalarından biri olarak gösterdi. Yıldırımtürk, bu seviyenin korunması halinde fiyatların kısa vadede 4.140-4.150 dolar bandına doğru toparlanabileceğini ifade etti.
Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin altın talebini desteklemeyi sürdüreceğini öngören Yıldırımtürk, 2027 yılında ons fiyatının 5.000 doların üzerine çıkabileceğini dile getirdi.
Gram altın tarafında ise 6.500 TL seviyesinin önemli bir taban oluşturduğunu belirten Yıldırımtürk, döviz kurundaki yükseliş beklentisi ve yurt içindeki güvenli liman arayışının fiyatları yukarı taşıyabileceğini söyledi. Dolar/TL kurunun yıl sonunda 52-53 bandına ulaşabileceği tahminini paylaşan Yıldırımtürk, gram altında önce 7.000, 7.500 ve 8.000 TL seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti. Yıldırımtürk'e göre gram altının yıl sonunu 9.500 TL civarında tamamlaması da ihtimaller arasında.
KASIM AYI İÇİN 4.000-4.200 DOLAR ARALIĞI
Finans analisti İslam Memiş, altındaki son toparlanmayı değerlendirerek kısa vadeli beklentilerini paylaştı. Memiş, kasım ayında ons altının 4.000-4.200 dolar aralığında hareket etmesini beklediğini söyledi.
ABD ara seçimlerinin ardından piyasalarda oluşan olumlu havanın altın fiyatlarına da yansıdığını belirten Memiş, yaşanan yaklaşık yüzde 5'lik yükselişi tepki hareketi olarak değerlendirdi. Ons altında 3.880-4.000 dolar bandının geride kaldığını ifade eden analist, beklenmedik bir gelişme yaşanmaması halinde ayın 4.000-4.200 dolar aralığında tamamlanabileceğini öngördü.
Memiş, sonraki dönemde ise fiyatların 4.200-4.400 dolar bandına yönelme ihtimalini gündeme getirdi. Fed'in aralık toplantısında faizleri değiştirmemesini daha olası gördüğünü belirten Memiş, kısa vadeli alım satım yapan yatırımcıların piyasa risklerini göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.
5.000 DOLARA UZANAN YÜKSELİŞ SENARYOSU
One Portföy Fon Yöneticisi Cenk Akyoldaş ise altındaki son geri çekilmenin ardından yeniden yükseliş dönemine girilebileceğini düşünüyor. Akyoldaş, değerli metalin iki hafta boyunca 100 haftalık hareketli ortalamayı sınadığını ve bu bölgeden aldığı destekle toparlanmaya başladığını belirtti.
Yükselişin güç kazanması için ons altında 4.200 dolar seviyesinin aşılmasının önem taşıdığını vurgulayan Akyoldaş, bu seviyenin üzerinde haftalık kapanışların gelmesi halinde ilk hedefin 4.500 dolar olabileceğini söyledi.
Çin'in altın rezervlerini artırmayı sürdürmesini orta vadeli görünüm açısından destekleyici bulan Akyoldaş, ons altında 4.800-5.000 dolar aralığının görülebileceği tahmininde bulundu. Teknik grafikte W formasyonuna benzer bir yapının oluşabileceğini belirten Akyoldaş, yükseliş beklentisinin güçlenmesi için 4.200 dolar üzerindeki kapanışların belirleyici olacağını kaydetti.