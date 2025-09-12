Hazine iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Eylül tarihinde iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek iki ihaleye çıkıyor.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Eylül'de 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.
