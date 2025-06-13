Hürmüz Boğazı'nda ticaret endişesi! Petrol 130 doları görebilir: Bölgedeki çatışmanın küresel ekonomiyi vurmasının 5 yolu...

Orta Doğu'daki gerilimler küresel piyasalarda şok etkisi oluşturmaya devam ediyor. Petrol fiyatları yüzde 6 arttı. Uzmanlar, İran'ın olası misillemesi durumunda petrolün varilinin 130 dolara çıkabileceği ve stagflasyon riskinin arttığı uyarısında bulunuyor. Deniz taşımacılığı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı için ise ticaret endişeleri zirve seviyeye çıktı.

İsrail’in İran’daki nükleer ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından, küresel piyasalarda büyük dalgalanmalar yaşandı. Petrol fiyatları hızla yükselirken, altın tarihi zirvelere yaklaştı.

Uzmanlar, tansiyonun daha da artması halinde küresel ekonomi için ciddi riskler oluşabileceği uyarısında bulundu.

"PETROL 130 DOLAR OLABİLİR"

İngiltere merkezli I.News'dan edinilen bilgilere göre, İsrail’in saldırısı sonrası petrol piyasasında sert tepkiler görüldü. Brent petrolün varil fiyatı 5,10 dolar artarak 74,46 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise %6,1 artışla 72,22 dolara yükseldi. Bu artış, 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından bu yana görülen en yüksek sıçrama oldu.

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Ekonomistler, İran’ın olası bir karşılık vermesi durumunda fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor. ABD’li banka JPMorgan’a göre, Hürmüz Boğazı’nın kapanması ya da İran’ın misillemesi, petrol fiyatlarını 120 ila 130 dolar seviyelerine taşıyabilir.

ALTIN'DA YÜKSELİŞ TAHMİNİ

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, altın fiyatlarına da yansıdı. Güvenli liman arayan yatırımcıların ilgisiyle, altının ons fiyatı yeniden rekor seviyelere yaklaşırken, bazı analizlerde yıl sonu için 3 bin 400 dolarlık, 2025 için ise 3 bin 600 dolarlık tahminler yapıldı.

Saldırının ardından Londra Borsası’nda FTSE 100 endeksi %0,6 düşüş yaşarken, Asya piyasalarında da kayıplar görüldü. Buna karşılık petrol şirketleri ve savunma sanayi firmalarının hisseleri değer kazandı. BP ve Shell hisseleri %2, savunma devi BAE Systems ise %3 yükseldi.

Ancak havayolu şirketleri saldırılardan olumsuz etkilendi. Yükselen yakıt maliyetleri ve Orta Doğu uçuşlarındaki aksaklıklar nedeniyle British Airways’in bağlı olduğu grubun hisseleri %4’ten fazla değer kaybetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TİCARET ENDİŞESİ

Deniz taşımacılığı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı için de endişeler arttı. Küresel petrolün yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği bu hattaki güvenlik riski, bazı gemilerin rotalarını uzatmasına neden oldu.

Uzmanlar, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu artırabileceğine ve bunun da merkez bankalarının faiz indirme planlarını ertelemesine yol açabileceğine dikkat çekti. İngiltere Merkez Bankası'nın kısa vadede faiz indirimi yapması beklenmiyor.

Ekonomist Mohamed El-Erian, yaşananları “klasik bir durgunluk ve enflasyon (stagflasyon) şoku” olarak nitelendirdi ve "Ortalama tüketici, artan belirsizlik ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya kalacak" dedi.

Uzmanlar, tansiyonun düşmemesi halinde küresel ticaret, enerji arzı ve tüketici harcamalarının ciddi şekilde etkilenebileceği konusunda hemfikir.