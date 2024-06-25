İki yeni şirket daha borsaya geliyor! Halka arzlarda ilk yarıda rekor büyüklük

Bu hafta 26, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi şirketlerinin hisseleri için talep toplanacak. Böylece 2024 yılının ilk yarısında, 22 şirketin halka arzı tamamlanmış olacak. Söz konusu yarı yıllık dönemde, toplamda 47,33 milyar TL’lik rekor halka arz büyüklüğüne de ulaşılıyor. Bu yıl ortalama halka arz büyüklüğü ise 2,15 milyar TL ile, geçen yılın %50 üzerinde seyrediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da halka arzlar devam ederken, bu hafta iki yeni şirket daha talep toplayacak. Bu kapsamda Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi, borsaya “merhaba” diyecek. Böylece 2024 yılının ilk yarısında toplamda 22 şirketin daha halka arzı gerçekleşmiş olacak.

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EFOR ÇAY HALKA ARZ BİLGİLERİ

İstanbul, Trabzon ve Artvin fabrikalarında yılda 60 bin ton üretim-paketleme kapasitesine sahip Efor Çay şirketinin hisseleri; 26, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde, 14,50 TL fiyattan satışa sunulacak. “EFORC” koduyla borsaya açılacak şirketin halka arz büyüklüğünün 1 milyar 305 milyon TL’yi bulması bekleniyor.

SEYMEN KARDEŞLER HALKA ARZ BİLGİLERİ

Seğmen Kardeşler Gıda şirketinin hisseleri de yine aynı tarihlerde 30,00 TL fiyatla halka arz edilecek. “SEGMN” koduyla işlem görecek şirketin, halka arzdan, brüt 1 milyar 770 milyon TL gelir elde etmesi hedefleniyor. Şirket; Ankara ve Afyonkarahisar’daki fabrikalarında günde 60 ton reçel, 20 ton helva, 20 ton bal başta olmak üzere fındık ezmesi, tahin, pekmez, lokum, baharat ve bakliyat çeşitlerini üretiyor.

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2024 İLK YARI HALKA ARZ BİLANÇOSU

Bu hafta gerçekleşecek iki halka arz ile birlikte 2024 yılının ilk yarısının halka arz bilançosu da ortaya çıktı. Buna göre;

-2024 yılının ilk yarısında toplamda 22 şirket halka arz oldu.

-Bu şirketler (bu hafta gerçekleşecek iki yeni arzla birlikte) toplamda 47 milyar 330 milyon TL halka arz büyüklüğüne ulaştı.

-Böylece 1 yarı yıllık dönemde, elde edilen gelire göre en büyük halka arz hacmine de ulaşılmış oldu.

EN BÜYÜK HALKA ARZLAR

-Bu yıl OBA Makarnacılık, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Koton Mağazacılık ve Lila Kâğıt 3,5 milyar TL’nin üzerindeki halka arz büyüklükleri ile ilk 5’te yer aldı.

-4,5 milyar TL ile Rönesans Gayrimenkul Yatırım, bu yılın en büyük halka arzı olarak ilk sırada yer aldı.

-Pasifik Donanım ve Yazılım, Alves Kablo, Artemis Halı, Özyaşar Tel, Onur Yüksek Teknoloji ve Altınkılıç Gıda ise halka arz büyüklüğünde 1 milyar TL’nin altında kalan hisseler oldu.

-Bu yıl ortalama halka arz büyüklüğü ise 2 milyar 151 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023’TE NELER OLMUŞTU?

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre geçen sene Borsa İstanbul’da 56 yeni şirket işlem görmeye başladı. Bu şirketlerin toplam halka arz büyüklüğü 80 milyar TL’yi buldu. Ortalama halka arz büyüklüğü ise geçen sene 1 milyar 428 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

2024 yılının ilk 6 ayı itibarıyla ortalama halka arz büyüklüğünde yüzde 50 artış gerçekleşti.