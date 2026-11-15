İslam Memiş’ten altın yatırımcısına 10 gram örneği! ‘Demek ki kazanmışsın’ diyerek açıkladı

“10 GRAM 9’A DÜŞMEDİ”

“2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, parayı koruma yılıdır” diye vurgulayan Memiş altın yatırımcıları için şunları anlattı:

Bence koruyabilen en şanslı yatırımcı. En azından benim elimde 10 gram altınım var, bu 9 grama düşmedi. Orada problem yok. Demek ki kazanmışsın. Çünkü dünyada bu kadar çok belirsizliğin olduğu bir ortamda, Trump'ın her gün farklı bir açıklama yaptığı bir ortamda, savaş manipülasyonuyla dünyada bütün yatırımcıların köşeye sıkıştırdığı bir ortamda bırakın kazanmayı, kaybetmemek bile, mevcudu korumak bile büyük bir marifettir.