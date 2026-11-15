İslam Memiş’ten altın yatırımcısına 10 gram örneği! ‘Demek ki kazanmışsın’ diyerek açıkladı
“Altın her zaman gerçek bir paradır” diye vurgulayan Finans Analisti İslam Memiş, “1 Ocak tarihindeki başlangıç noktamız fiziki altın tarafında 6157 lira seviyesi, şu anda 6350 lira seviyesini konuşuyoruz” dedi. Altını koruyabilen yatırımcının en şanlı yatırımcı olduğunu belirten Memiş “En azından benim elimde 10 gram altınım var, bu 9 grama düşmedi. Orada problem yok. Demek ki kazanmışsın. Belirsizliğin olduğu bir ortamda mevcudu korumak büyük bir marifettir” diye konuştu.
ABD enflasyonunu değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı. Memiş “Yatırımcının ‘güvenli limanı’ altın yakın zamanda kazandırmaya devam edecek mi?” sorusunu da cevapladı. İşte Memiş’in açıklamaları…
"3750 DOLAR SEVİYESİNİ KONUŞABİLİRİZ"
GDH TV’nin YouTube kanalında konuşan İslam Memiş, “Şimdi altın tarafında tam böyle kritik bir eşik var. Bu yıl benim 3880, 5880 dolar yıllık öngörüm vardı malum. Şimdi ikinci kez 3880 dolar seviyesini görüyoruz. Bakın ikinci kez 3880 dolar seviyesinde kapanış yapıyoruz. Şimdi tam böyle kritik bir eşikten geçen bir altın var karşımızda. Eğer 3880 dolar seviyesinin altında sarkmaları görmeye devam edersek, 3750 dolar seviyesini telaffuz etmeye başlayabiliriz veya hedef olarak 3750 dolar seviyesini konuşabiliriz. Ama tekrar buradan tepki alımı gelirse 4000 dolar, 4050 dolar aralığına tekrar yerleşen bir onsaltın göreceğiz” dedi.
“ŞU AN 6350 LİRA SEVİYESİNİ KONUŞUYORUZ”
Altın için bu haftanın çok kritik olduğunu belirten Memiş gram altının 6350 lira seviyesinden haftayı tamamladığını hatırlatarak şunları söyledi:
Son 25 yıldır Türkiye'de gram altın birinciliği getiri anlamında elinden bırakmadı. Malum 6157 lira seviyesinden yıla başlayan bir gram altın vardı. Ocak ayında 8157 lira seviyesine yükseldi. Oradan tekrar savaş manipülasyonuyla birlikte geriledi. Ama burada bizim 1 Ocak tarihindeki başlangıç noktamız fiziki altın tarafında 6157 lira seviyesi. Şu anda 6350 lira seviyesini konuşuyoruz bu cepte.
“10 GRAM 9’A DÜŞMEDİ”
“2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, parayı koruma yılıdır” diye vurgulayan Memiş altın yatırımcıları için şunları anlattı:
Bence koruyabilen en şanslı yatırımcı. En azından benim elimde 10 gram altınım var, bu 9 grama düşmedi. Orada problem yok. Demek ki kazanmışsın. Çünkü dünyada bu kadar çok belirsizliğin olduğu bir ortamda, Trump'ın her gün farklı bir açıklama yaptığı bir ortamda, savaş manipülasyonuyla dünyada bütün yatırımcıların köşeye sıkıştırdığı bir ortamda bırakın kazanmayı, kaybetmemek bile, mevcudu korumak bile büyük bir marifettir.
“ALTIN HER ZAMAN GERÇEK PARADIR”
Uzun vadede altının her zaman güvenli liman olduğunu ifade eden Memiş “Dünyanın ekonomilerinden en büyük payı alan merkez bankaları altın stoklarını, altın rezervlerini artırmaya devam ediyorlar. Ki doğru olanı yapıyorlar. O yüzden altın kendini ispatlamak zorunda kalmayan bir yatırım aracıdır. Altını kendine ispatlanır. Satmasına ihtiyacı yok. Altın her zaman altındır. Altın her zaman gerçek bir paradır. Altın her zaman güvenli bir limandır” diye konuştu.
“BÜYÜK HAYALLER KURMAMAK GEREK”
Altında bu yıl manipülasyon piyasası olduğunu vurgulayan Memiş “2026 yılına ilişkin net bir cümlem vardı. O da şu. 2026 yılında altın ve gümüşler devletlere lazım. Sisteme lazım. O yüzden çok büyük hayaller kurmayın. Aynı düşüncem geçerli. Yine 2027 yılında merak edenler. Yine 2027 yılında yeni değişim süreci olacağı için bu değişim sürecinde fiziki varlıklar devletlere lazım. Sisteme lazım. O yüzden çok büyük hayaller kurmamak gerekiyor” dedi.
“YATIRIMCININ B PLANININ OLMASI LAZIM”
2028'de ABD'de seçimler yapılacağını hatırlatan Memiş, “2029'da da Trump dışında başka biri seçilebilir. Trump koltuktan ayrılsa bile aslında piyasalar düzelmeyecek. Çünkü bu durum artık piyasalar için yapışkan bir hali büründü diyebiliriz. Herkes kasasından yiyerek bu süreci atlatmaya gayret gösteriyor. Dayanabilen dayanıyor. Ama sonuçta gerçek bir fiyatlama yok karşımızda. Piyasaları daha çok manipüle edebilir. Piyasaları daha çok belirsize sokabilir. Ama sonuç itibariyle yatırımcının da bu dışsal faktörlere karşı, disklere karşı her zaman bir B planının olması lazım” dedi.