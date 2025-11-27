İstanbul Kadıköy’de mahkemenin 85 bin TL rayiç bedel belirlediği bir eve 16 bin 500 lira ödeyen kiracı, ev sahibini isyan ettirdi. Eve bakmaya gelen kiracıları da evi düzensiz ve kirli bırakarak kaçırmaya çalışan kiracı ve ev sahibi arasındaki kriz mahkemeye taşındı.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bulunan lüks bir dairenin ev sahibi ve kiracısı arasında kira bedeli nedeniyle tartışma yaşandı.

İddiaya göre kiracı, benzer özelliklere sahip ve diğer kiracıların 85 bin TL’ye oturduğu dairede 16 bin 500 TL’ye oturmaya devam etti.

Ev sahibi durumu mahkemeye taşıdı, mahkeme evin rayiç bedeli olarak 85 bin TL'ye karar verdi. Kiracı karar sonrasında istinafa gitti. Kiracının

Kiracının istinafa gitmesiyle mağduriyetin daha da arttığını dile getiren emlakçı Nilüfer Kaz, "1-2 yıl daha bu kiradan ödeyecek, şu ana kadar da 1 milyon 400 bin lira birikmiş borcu var" dedi.

Eve bakan kiracı ve alıcıları da tek tek kaçırdı

Emlakçı Nilüfer Kaz, yaşanan olaya ilişkin detayları ise şöyle anlattı: Burası 7 yıllık bir bina. 7 yıllık olmasına rağmen kiracı yalnızca 16 bin 500 TL kira ödüyor. Halbuki mahkemenin belirlediği rayiç bedel 85 bin lira. Aynı yıl girip aynı daireye sahip olan bir kiracı ise mahkemeye gitmeden bölge rayiçlerine bakarak 95 bin lira ödüyor. Yani bir daire 95 bin TL'yken bir daire 16 bin 500 TL.

Kaz, kiracının daireyi satın almak için gelen müşterileri caydırmak amacıyla evi kasıtlı olarak dağınık, kirli ve bakımsız halde gösterdiğini de iddia etti.

