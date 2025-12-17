Milyonlarca çalışan 2026 yılına yaklaşırken kıdem tazminatı tavan ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, asgari ücrete yapılacak zam oranına vurgu yaparak, 2026 kıdem tazminatı hesaplamaya ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Emeklilik hayali kuran çalışanların gözü 2026'da kıdem tazminatında tavan ne kadar olur sorusunun cevabına çevrildi.

Özellikle emeklilik stratejisi kuran düşük ve yüksek gelirli çalışanlar, 2026 yılında kıdem tazminatının ne kadar artacağını merakla bekliyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, kıdem tazminatının nasıl hesaplandığına ve 2026 yılında yapılacak zamlarla beraber kıdem tazminatı tavanın ne kadar olacağına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İş Kanunu'na göre, işçinin yıllık kıdem tazminatının, en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesini aşamayacağını dile getiren İsa Karakaş "Eski dönemde tavan aşımı para ve hapis cezası gerektirirken, 2003'te yürürlüğe giren yeni İş Kanunu ile bu cezalar kaldırıldı. Yargıtay içtihatları ise, ocak ve temmuz aylarında güncellenen memur maaş katsayılarına bağlı olarak tavanın aşılmaması gerektiğini vurgular. Asgari ücretle çalışanlar için ise kıdem tazminatı, asgari ücret artış oranında yükselmek zorundadır" dedi.

Karakaş, Ocak 2026 memur maaş zammı olan %11 toplu sözleşme rakamıyla birlikte; en az %19 azami oranında artış olabileceğini belirterek, hem oransal hem seyyanen artışın kıdem tazminatı tavanını olumlu etkileyeceğini söyledi.

Emeklilik için planlama yapanların güncellemelere dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Karakaş "En güçlü senaryoda ortalama %20 zamla tavan, 53.919,68 TL'den yaklaşık 64.703 TL seviyesine yükselebilir" tahmininde bulundu.

GÜNCEL KIDEM TAZMİNATI ÜST SINIRI NASIL BELİRLENİYOR?

Kıdem tazminatı tavanının, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi baz alınarak hesaplandığını aktaran Karakaş, hesaplama tablosunu şu şekilde açıkladı:

“Şu bileşenlerle hesaplanır:

Aylık Gösterge Hesabı: 1.500×1,170211=1.755,32 TL

Ek Gösterge Hesabı: 8.000×1,170211=9.361,69 TL

Kıdem Aylığı Hesabı: 500×1,170211=585,11 TL

Taban Aylığı Hesabı: 1.000×18,316014=18.316,01 TL

Özel Hesap (Aylık+Ek Gösterge)×Katsayı×%215:

(1.500+8.000)=9.500

9.500×1,170211=11.117,00

11.117,00×2,15=23.901,56 TL

Toplam Kıdem Tazminatı Tavanı: 1.755,32+9.361,69+585,11+18.316,01+23.901,56=53.919,68 TL”

İsa Karakaş, 1 Temmuz 2025-31 Aralık 2025 döneminde tavanın 53.919,68 TL olarak uygulandığını, bu sınırın, önceki dönemde 46.655,43 TL olduğunun altını çizdi.

KIDEM TAZMİNATINDA YENİ TAVAN NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

Yeni tavanın, 1 Ocak 2026 itibarıyla memur maaş zamlarına paralel olarak yeniden hesaplanacağını dile getiren Karakaş, söz konusu rakamın 31 Temmuz 2026'ya kadar geçerli olacağını belirtti.

2026 OCAK AYINDA KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Karakaş 2026'da kıdem tazminatı tavanının, memur maaşlarına yapılacak zamla doğrudan yükseleceğini vurgulayarak “Zam hesaplamasında toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı esas alınır” ifadelerini kullandı.

Yukarıda gösterilen tabloya vurgu yapan Karakaş “Beş bileşen güncellenerek yeni tavan ortaya çıkar. Şu ana kadar temmuz-kasım dönemi kümülatif enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen %11 ilaveyle toplam %17,57 gerçekleşti” dedi.

TCMB RAPORLARI NEYİ İŞARET EDİYOR?

Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyon hedefinin revize edilerek %28,5'e çıkarıldığını hatırlatan Karakaş “Merkez Bankası raporları ise %31-33 bandını işaret ediyor. Düşük kasım enflasyonunun ardından aralıkta da beklentilerin altında bir veri bekleniyor; yıl sonu enflasyon %32'yi aşmayacak gibi görünüyor” açıklamasında bulundu.

Memur maaşlarına yapılacak zam oranına dikkat çeken Karakaş “Bu doğrultuda, Ocak 2026 memur maaş zammı %11 toplu sözleşme rakamıyla birlikte; en az %19 azami oranında artış olabilir. Hem oransal hem seyyanen artış, tavanı olumlu etkileyecek. En güçlü senaryoda ortalama %20 zamla tavan, 53.919,68 TL'den yaklaşık 64.703 TL seviyesine yükselebilir” sözlerine yer verdi.

Karakaş, bu artışın, yüksek maaşlı çalışanlar için her hizmet yılı başına ekstra 10.784 TL anlamına geldiğini aktardı.

Uzman isim örnek hesap olarak şu tabloyu ortaya koydu:

“Aylık 135.000 TL brüt maaşı olan bir çalışan, bugün emekli olsa her yıl için en fazla 53.919,68 TL alır. Ancak 2026 Ocak veya öncesi temmuza kadar beklerse, tahminî 64.703 TL üzerinden hesaplanır.”

EMEKLİLER DİKKAT ETMELİ

Dönemler arasında oluşan rakamsal farkların altını çizen Karakaş “Erken emeklilik, her yıl başına yaklaşık 10.784 TL kayıp oluşturur. Emeklilik veya tazminatlı ayrılık planlayanlar bu farkı göz ardı etmemeli” uyarısında bulundu.

ASGARİ ÜCRET İLE BERABER ARTIŞ DA NETLEŞECEK

Milyonların beklediği 2026 asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmede bulunan Karakaş “Asgari ücretliler için ise 31 Aralık 2025'e kadar kıdem 26.005,50 TL üzerinden hesaplanır. 2026'da yeni asgari ücretle en az %25 artış bekleniyor” dedi.

İsa Karakaş, kıdem tazminatında işten ayrılma tarihinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak “Planlama yapanlar, bu güncellemeleri dikkate alarak hareket etmeli” ifadelerini kullandı.

