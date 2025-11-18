Depremzedeler, kura ile belirlenen konutlarına ilk 2 yılı ödemesiz ve 18 yıl sabit taksitli ödeme planıyla kavuşuyor.

6 Şubat depremlerinin ardından hızla yaraları saran hükûmet, depremzedelerin uzun vadede, kira öder gibi konut sahibi olmasını sağlıyor. Kurayla tespit edilen hak sahipleri, anahtar tesliminden sonra ilk 2 yıl geri ödemesiz 18 yıl faizsiz sabit taksitlerle evlerine kavuşuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada deprem konutlarının geri ödemesinin yüzde 50 indirimle olacağı müjdesini de vermişti. İş yerleri için de yüzde 4 faizle 8 yılda ödeme planı sunuluyor. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabiliyor. Öte yandan evlerine yerleşen depremzedelerin henüz ne kadar taksit ödeyeceği belli değil. Ancak 2020’deki meydana gelen Elâzığ depreminden sonra TOKİ eliyle yapılan konutlara yerleşen vatandaşlar 3+1 eve 1.356 lira, İzmir’deki depremin ardından yapılan konutlarda oturanlar ise 1.620 lira taksit ödüyor.

Kira öder gibi ev sahibi oluyorlar

103 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM KALDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda TOKİ, Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile 11 şehirde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi ile inşaat çalışmaları yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Adıyaman’da gerçekleştirilen “Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam” temalı törende 45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edildi. Böylece teslim sayıları 350 bin 178’e yükseldi. Bu sayı sene sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölüme yükselecek. Bakan Murat Kurum, “Asrın İnşası’nda 350.000 tamam. 11 ilimizde mutlu sona çok az kaldı” dedi.



CEMAL EMRE KURT

