Konut arayanlar dikkat! Yatırım fırsatı bu evlerde…

Yüksek faiz, yüksek fiyat, düşük alım gücü derken, konut sektöründe durgun bir dönem yaşanıyor. 1 milyon TL konut kredisinin 10 yılda geri ödemesi 3 milyon TL’ye yakın seyrederken; konut satışları ve fiyat artış hızı da oldukça yavaşladı. Gayrimenkul sektör uzmanları ise; Anadolu’da kampüs ve hastanelere yakın yerlerde 1,5 milyon TL’ye, kira getirisi 10-15 bin TL olan 1+1 dairelerin, yatırım fırsatı sunduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/ Ö. Faruk Bingöl- Son zamanlarda faiz indirimi beklentisi sıklıkla konuşulurken, özellikle gayrimenkul sektörü ve ev hayali kuran vatandaşlar bu konunun sıkı takipçisi oldu. “Faizler ne zaman düşecek” sorusu sıklıkla sorulurken; TCMB’den gelen son mesajlar yakın zamanda bir faiz indirimine yeşil ışık yakmıyor. Bu denklemde konut piyasasında da önemli gelişmeler yaşanıyor.

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KONUT SATIŞLARI DÜŞÜŞTE

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satış rakamları mayısta, 110 bin 588 adet olarak gerçekleşti ve %2,4 gerileme yaşandı. Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında ise konut satışları, 2023’ün aynı dönemine göre (geçen yıl yaşanan deprem etkisine rağmen) bu yıl %3,4 geriledi ve 465 bin 761 adet oldu.

KREDİLİ SATIŞLAR DİPTE

Bu arada kredi kullanarak gerçekleşen ipotekli satışlar bu sene Ocak-Mayıs döneminde %58,7 gibi büyük bir oranda gerileyerek, 44 bin 602 adet oldu. Aylık bazda ortalama 9 bin adet konut kredi çekilerek alındı. Bunda, konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği etkili oluyor. Bugün 1 milyon TL kredinin 10 yılda geri ödemesi 3 milyon TL’yi buluyor.

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YATIRIMCILAR ARAYIŞTA

Bu gelişmelere rağmen elinde peşinat olan konut yatırımcılarının arayışları devam ediyor. Son dönemde fiyatlarda artış hızının yavaşlayarak enflasyonun gerisinde kalması, nakdi bulunan konut alıcıları tarafından fırsat olarak görülüyor.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre mayısta ortalama konut metrekare fiyatı, Türkiye genelinde 33 bin 360 TL olmuştu. Yıllık fiyat artışı da yüzde 45 şeklinde gerçekleşmişti.

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2 KRİTİK GELİŞME ŞART

Gayrimenkul sektör temsilcileri konut sektörünün eski günlerine dönebilmesi için faiz oranlarında düşüş ve alım gücünde yükselme yaşanması gerektiğini, bunların da kısa vadede gerçekleşmesinin zor göründüğünü ifade ediyor. Uzmanlar, yatırım için konut arayanların fiyat, lokasyon ve kira getirisi gibi kritik faktörlere dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.

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BU DAİRELERE DİKKAT

Bugün Anadolu’daki şehirlerde, üniversite kampüsleri veya şehir hastanelerine yakın yerlerde, 1,5 milyon TL civarında 1+1 dairelerin bulunduğunu belirten Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman ise “Bunların kira getirisi 10-15 bin TL arasında değişiyor. Geri dönüşü 10 yıl civarında olan bu daireler, kira çarpanı açısından cazip ve bu anlamda yatırım fırsatı sunuyor” görüşlerini dile getiriyor.