Kredi kartlarına sınır gelince vatandaş 36 ay taksitin yolunu buldu

Kredi kartına taksit sayısı 2’ye kadar düştü. 1000 TL’nin altındaki alışverişlerin çoğuna taksit yapılmıyor. Böylece son 3 ayda kredi kartı ile taksitli alışveriş hacmi yüzde 7,20 geriledi ve 519 milyar TL’ye geldi. Vatandaş bu süreçte, yüksek faize rağmen, vadesi 36 aya kadar çıkabilen ihtiyaç kredilerine yöneldi. Son 3 ayda ihtiyaç kredi hacmi yüzde 8,73 artışla birlikte 1 trilyon 208 milyar TL’ye yükseldi.

TÜRKİYE GAZETESİ- Türkiye’de enflasyonun gerilemesi için devreye alınan tedbirler arasında, kredi kartlarına taksit sınırlaması da yer almıştı.

Söz konusu tedbirin yansımaları özellikle son dönemde belirgin olarak kendini gösteriyor. Taksitli kredi kartı harcamalarında, geride kalan 3 aylık süreçte haftalık işlem hacminde 40 milyar liralık gerileme yaşandı.

YÜZDE 7,15'LİK GERİLEME

BDDK tarafından açıklanan verilere göre; 3 Mayıs ile biten haftada 558 milyar TL olan taksitli kredi kartı harcamaları, 26 Temmuz ile sona eren haftada 519,9 milyar TL’ye geriledi. Bu dönemde taksitli kredi kartı harcamalarında yüzde 7,15 gerileme yaşandı. Birçok sektörde taksit sayısının 2’ye düşürülmesi ve bin TL’nin altındaki tutarlara taksit yapılmaması da bu süreci destekledi.

İHTİYAÇ KREDİLERİ ARTIYOR

Tüketicilerin bu süreçte kartlara getirilen kısıtlamaları, vade ve limit sınırı daha yüksek olan ihtiyaç kredileri ile aşmaya yöneldiği görüldü. Faiz oranları yüksek olmasına rağmen 3 Mayıs-26 Temmuz arası dönemde ihtiyaç kredilerinin hacmi, yüzde 8,73 artışla birlikte 1 trilyon 208 milyar TL’ye yükseldi.

NEDEN İHTİYAÇ KREDİSİ?

Bankacılık kaynakları; ihtiyaç kredilerinde vadenin 36 aya kadar çıktığını ve bu vade avantajı sebebiyle tüketiciler tarafından bu yolun tercih edildiğini belirtiyor. Bankacılar ayrıca taksitli alışveriş tutarlarına, son dönemde satıcılar tarafından önemli miktarda vade farkının eklendiğini, bu sebeple de tüketici kredilerindeki faiz yükünün nötr bir etki gibi göründüğünü ifade ediyor.

FAİZ ORANI EN DÜŞÜK yüzde 3,85

Bugün ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 3,85 olarak öne çıkıyor. Yaygın olarak kullanılan 50 bin TL ihtiyaç kredisi, bu faiz oranıyla birlikte 12 ayda 68 bin TL olarak geri ödeniyor. Aylık taksitler ise 5 bin 642 TL oluyor.

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Aynı kredinin 36 ayda toplam geri ödemesi ise 107 bin TL’yi buluyor. Aylık taksitler ise bu denklemde 2 bin 968 TL’ye kadar düşüyor.