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    • Kremlin'den Türkiye açıklaması! "Yol haritası masaya yatırılacak"

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Kremlin&#039;den Türkiye açıklaması! &quot;Yol haritası masaya yatırılacak&quot;
    Putin, Erdoğan, Doğalgaz, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinde, Türkiye'de doğalgaz merkezinin kurulmasına yönelik yol haritası ve Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması gibi ekonomik ve ticari konuların masaya yatırılacağını söyledi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Putin'in bu ay gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağını belirten Peskov, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır" dedi.

    Ziyarette, Türkiye'de gaz merkezinin kurulmasına yönelik yol haritası ve Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların ele alınıp alınmayacağına yönelik soruyu da cevaplayan Peskov, "Tüm bu konular gündemde olacak" ifadesini kullandı.

    Kremlin'den Türkiye açıklaması! "Yol haritası masaya yatırılacak"

    "ÖNEMLİ TİCARİ VE EKONOMİK ORTAĞIMIZ"

    Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde tüm unsurların istişare edileceğini anlatan Peskov, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır. Bu ilişkilerin tüm detayları gündemde olacaktır" diye konuştu.

    Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    PutinErdoğanDoğalgaz
    Haberler > Ekonomi > Kremlin'den Türkiye açıklaması! "Yol haritası masaya yatırılacak"
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