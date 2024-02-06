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    • Putin-Erdoğan görüşmesinde kritik detay! Doğalgaz indirimi masada

    Düzenleyen: / Kaynak: Forex
    - Güncelleme:
    Putin-Erdoğan görüşmesinde kritik detay! Doğalgaz indirimi masada
    Vladimir Putin, Türkiye Ziyareti, Doğalgaz İndirimi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Forex

    Ukrayna'da devam eden savaş, Avrupa ülkelerinin Rusya ile ekonomik ilişkilerini neredeyse tamamen kesmesine neden oldu. AB ve Rusya arasındaki en önemli çatışma konusu enerji olurken, Türkiye Rus gazi için kritik pazarlardan biri haline geldi. 12 Şubat'ta Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili ortaya çıkan detaylara göre, doğalgaz iki lider arasındaki görüşmenin en kritik gündem maddelerinden biri olacak. Toplantıda doğalgaz ihracatında indirim konuşulacak.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi beklenen Putin, bu kapsamda Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir NATO üyesini ziyaret etmiş olacak. Tüm dünyanın odağındaki toplantıda konuşulacak konular merak edilirken, ortaya doğalgaz ile ilgili yeni bir iddia atıldı.

    DOĞALGAZ İNDİRİMİ GÖRÜŞÜLECEK

    Forex Haber’in Rus haber ajansı TASS'dan aktardığına göre; Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta yapması beklenen ziyarette, doğalgazda indirim konusunu da gündeme getirecek.

    Putin-Erdoğan görüşmesinde kritik detay! Doğalgaz indirimi masada

    TASS'a konuşan kaynak konuya dair verdiği detaylarda şunları kaydetti:

    “Türkiye her zaman Rus gazının güvenilir bir tüketicisi olmuştur. Ülke yetkilileri daha önce, bir gaz merkezi oluşturma planları da dahil olmak üzere, bu gaz için daha makul fiyatlar beklediklerini söylemişlerdi. Bu konunun Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye ziyareti öncesinde yapılacak görüşmelerde ele alınması planlanıyor.”

    TÜRKİYE DOĞALGAZ SEVKİYATINDA KRİTİK BİR KONUMA GELECEK

    Öte yandan Türkiye’de kurulması planlanan gaz merkezi de önemli bir gündem maddesi olacak. Türkiye bu gaz merkezi ile, Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatında kritik bir konuma gelecek.

    Putin-Erdoğan görüşmesinde kritik detay! Doğalgaz indirimi masada

    Mavi Akım, TürkAkım, TANAP gibi boru hatlarıyla doğal gazda kritik bir altyapıya sahip olan Türkiye, projenin hayata geçirilmesiyle "jeoekonomik" açıdan stratejik bir konuma yerleşecek.

    PROJE 2024'TE HAYATA GEÇECEK

    Aralık 2023’te konuya ilişkin açıklama yapan Novak, "Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Söz konusu yol haritası çerçevesinde projenin uygulanmasına başlayacağız.

    Türk ortaklarımız deneyimlerimizi öğrenmek için yakında St. Petersburg'u ziyaret edecekler ve bunun, Türkiye'de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024'te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz" dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Forex
    Vladimir PutinTürkiye ZiyaretiDoğalgaz İndirimi
    Haberler > Ekonomi > Putin-Erdoğan görüşmesinde kritik detay! Doğalgaz indirimi masada
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