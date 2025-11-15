Finansal hizmetler sektöründe yapay zekâ kullanımı güvenliğe katkı sağlıyor. Dolandırıcılıkta yüzde 57’lik azalma, kart ihraç eden kuruluşlar için yüksek riskli uyarılarda yüzde 58’lik azalma sağlandı.

ÖNDER ÇELİK / İSTANBUL - Hayatın her alanını dönüştüren ‘yapay zekâ’ iş dünyasında birçok işi kolaylaştırırken, çalışma hayatında önemli bir değişime imza atıyor.

Mastercard Danışmanlık Hizmetlerinin hazırladığı ‘Finansal Hizmetler Sektöründe Yapay Zekânın Dönüştürücü Rolü’ başlıklı rapora göre yapay zekâ kullanımı finansal hizmetler sektöründe, müşteri hizmetleri, dolandırıcılık tespiti, yatırım danışmanlığı ve operasyonel verimlilik üzerindeki etkisiyle öne çıkıyor.

YILDA 400 MİLYON DOLAR TASARRUF

Örneğin, İsveçli fintek şirketinde yapay zekâ asistanları, müşteri hizmetleri sohbetlerinin üçte ikisini yönetiyor, 700 çalışana eş değer iş yapıyor. ABD merkezli nakliyat şirketinde uygulanan yapay zekâ destekli lojistik planlama yılda 300-400 milyon dolar tasarruf sağlıyor.

Mastercard’ın raporu, finansal hizmetler sektöründe yapay zekâ uygulamalarında güvenliğe dikkat çeken örnekleri de öne çıkarıyor. Bunlar arasında, dolandırıcılık oranlarında yüzde 57’lik azalma, kart ihraç eden kuruluşlar için yüksek riskli uyarılarında yüzde 58’lik azalma ve kart kabul eden kuruluşlar için yıllık dolandırıcılıkta 50 milyon dolarlık azalma gibi etkiler yer alıyor.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı “Mastercard, Türkiye’deki 30. yılında, geçmişinden ilham alarak önümüzdeki 30 yılı şekillendirecek teknolojilere, fikirlere ve yeteneklere odaklanıyor. Finans teknolojilerindeki tüm alanlarda yapay zekâyı sorumlu ve güvenli bir şekilde hizmetlerimize entegre ediyoruz” dedi.

SİNEM ERYİLMAZ

