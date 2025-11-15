Elektrikli araç kullanıcılarını tek platformda buluşturan Rotawatt, 13 operatör ve 1.400 soketi tek çatı altında toplarken, yıl sonuna kadar 15 yeni şarj ağı ekleyerek Türkiye’nin hızla büyüyen e-mobilite altyapısına çözüm sunmayı hedefliyor.

ÖMER TEMÜR / İSTANBUL - Mobil takip cihazlarıyla birçok sektöre hizmet veren Arvento, Rotawatt ile şarj işine girdi. İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen EV Charge Show 2025 fuarında sektörle buluşan Rotawatt, elektrikli şarj istasyonlarını tek bir platformda topluyor.

Arvento CEO’su Özer Hıncal, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının hızla arttığını belirterek “Türkiye’de elektrikli araç satışları yüzde 116 artışla 336 bin adede ulaştı. 2030’a kadar bunun 1,7 milyon adede ulaşması bekleniyor. Rotawatt bütün şarj ağı istasyonları platformları tek çatı altında toplayarak elektrikli araçlarda şarj derdine son veriyor” dedi.

HEDEF 15 YENİ İSTASYON

Türkiye’de hâlihazırda 179 şarj ağı operatörü bulunduğuna dikkat çekin Hıncal “Rotawatt olarak şua an 13 şarj ağı operatörü, 1400 soket ile 68 ilde 450 lokasyonda 7 bin kullanıcıya hizmet veriyoruz. Yıl sonuna kadar 15 yeni şarj istasyonu ağı daha platforma katmayı hedefliyoruz. Elektrikli araç kullanıcıları artık ayrı ayrı uygulama indirmeden Rotawatt ile tek bir platform üzerinden araçlarını şarj edebilecek” diye konuştu.

