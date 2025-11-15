“Sahada hiçbir zaman pes etmeyen Türk Millî Takımı olmalı, Türk olan bir kişiye pes etmek hiçbir zaman yakışmaz. Tabii ki taktik önemli ama bu ruhu ortaya koymak daha önemli. Dünya Kupası’nı hak ediyoruz.”

A Millî Takım’ın savunma sigortası olan Merih Demiral önemli açıklamalarda bulundu.

TEHLİKELİ TAKIMIZ

Anadolu Ajansı’nın “2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar” projesinin ilk konuğu olan Demiral’dan öne çıkanlar şöyle:

Benim için millî takımda bulunmak ayrı bir heyecan ve gurur. EURO 2024’te çok güzel bir ortam vardı ve kimse ayrılmak istemedi. Orada iki gol attığım Avusturya maçında 2008 ruhunu hissettim. Duran toplarda çok tehlikeli bir takımız ve umarım bunu devam ettiririz. Bu jenerasyonun çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.

Merih Demiral

HER ŞEY OLABİLİR

Dünya Kupası yolculuğuna iyi başladık. Şimdi iki maçımız daha var. Play-off’u garantiledik diyebiliriz ama futbolda her şey mümkün, ne olacağı hiç belli olmaz. Dünya Kupası’nı hak ettiğimizi düşünüyorum ve inşallah bize nasip olur. İspanya’ya karşı aşırı motive olmuştuk böyle bir son beklemiyorduk. İspanya şu an dünyanın en iyi takımı. Ama biz çok daha iyisini yapabiliriz, yapacağımızı da düşünüyorum. Herkesin içinde rövanş için bir motivasyon vardır bence. Herkes o maçı bekliyor. İnşallah bizim için güzel bir maç olur.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Maçın oynanacağı şehir ve stadyum belli oldu

ÇOK ŞANSLIYIZ

Çok şanslıyız, birbirini seven, saygı duyan, birbiriyle olmaktan mutluluk duyan bir ekibiz. Hem saha içerisinde, özellikle saha dışında. Sahada hiçbir zaman pes etmeyen Türk Milli Takımı olmalı, Türk olan bir kişiye pes etmek hiçbir zaman yakışmaz. Tabii ki sahada taktik çok önemli ama millî takımlar düzeyinde bu ruhu ortaya koymak daha önemli. Dünya Kupası’na gidemezsek gerçekten çok üzülürüz. Benim için millî takım her şeyin üstünde. Milletimiz şundan emin olsun ki ben hiçbir zaman milli takım forması altında, saha içerisinde hiçbir zaman pes etmeyeceğim.

“BENDEN SONRA BIYIK BIRAKMAYABAŞLADILAR”

9 yaşında futbola başladığımda büyük hayallerim yoktu sonra büyüdü.

Gittiğim her yerde (Portekiz, İtalya, Suudi Arabistan) bir şeyler kazandım.

2002’de 3 yaşındaydım ve hatırlamıyorum. Sadece 2008’i dolu dolu hatırlıyorum.

Vincenzo Montella ne yaptığını bilen, sahaya hakim, saha dışında da organizasyonu çok iyi yapan bir hoca.

Kenan Yıldız’la gurur duyuyorum, öncelikle Juventus’ta 10 numara giydiği için ve kaptan olduğu için.

Suudi Arabistan’da Mitrovic beni zorladı. Malcom, Ronaldo, Sadio Mane ve Benzema gibi çok büyük futbolcular da var ama çok zorlayan Allah’a şükür olmadı.

Türk takımların Avrupa’daki başarısı Suudi Arabistan’da çok konuşuluyor (G.Saray-Liverpool maçı). Bana Osimhen’i, Abraham’ı, Asensio’yu soruyorlar.

Maçlara giderken müzik işi bende. Sekiz şarkılık listemiz var. Mehter Marşları, Türklük Marşları falan inanılmaz. Favorimiz Fetih Marşı.

Türk denince doğrudan bıyık geliyor akıllara. Bıyıklarımı kesince üzülüyorlar. Benden sonra çok bıyık bırakan taraftar oldu, benimle özdeşleşti. Bana ‘Shanab’ diye bir lakap taktılar. İsmimden çok öyle sesleniyorlar.

SEZER DOĞRU

Haberle İlgili Daha Fazlası