Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? HSBC'den dikkat çeken analiz

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı merak edilirken, İngiliz banka HSBC'den konuya dair dikkat çeken bir analiz geldi. Bu yıl faiz indirimi beklemediğini belirten dev banka, 2025 sonu faiz tahminini de paylaştı. İşte detaylar...

Merkez Bankası son 5 aydır faizlerde değişiklik yapmıyor. Politika faizi yüzde 50 seviyesinde tutulurken, eylül ayı faiz kararı bekleniyor. Merkez'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı merak edilirken, konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi.

HSBC BU YIL FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMİYOR

İngiliz bankacılık devi HSBC, Merkez Bankası'nın faiz kararlarına ilişkin bir analiz yayımladı. Dev banka bu yıl faiz indirimi beklemediğini belirtti.

2025 SONU FAİZ TAHMİNİ

"Eğer politika yapıcılar enflasyon beklentilerini hedefe daha yakın bir seviyeye sabitleme konusunda ciddilerse, reel faiz oranlarını uzun bir süre yüksek tutacak bir gevşeme hızı görmeyi bekleriz" değerlendirmesini yapan HSBC, "Gevşeme döngüsünün önümüzdeki yıl başlamasını ve politika faizinin 2025 sonunda yüzde 30 olmasını beklemeye devam ediyoruz" dedi.

EYLÜL AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu ay, 19 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.