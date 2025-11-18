ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz geldi. Aralık ayında Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık faiz indirimi bekleyen Morgan Stanley, 2026 ve 2027 sonu faiz tahminini paylaştı. Morgan Stanley, 2026 sonuna kadar 1250 baz puan indirim bekliyor. İşte detaylar...

Merkez Bankası, temmuz ayında faiz indirimlerine start vermişti. Temmuzda 300, eylülde 250, ekimde ise 100 baz puan indirime giden Merkez, böylece 3 aylık dönemde toplamda 650 baz puanlık indirime giderek faizi yüzde 46'dan yüzde 39,50'ye çekti. Merkez'in dezenflasyon sürecindeki yavaşlamaya rağmen devam edip etmeyeceği merak edilirken, ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye'ye ilişkin yeni bir analiz geldi.

ARALIK AYINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın aralık ayında da faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor. Dev banka, 11 Aralık Perşembe günü açıklanacak kararda 100 baz puanlık indirim öngördü.

Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek mi? Morgan Stanley, 2026 ve 2027 sonu tahminini paylaştı

2026 VE 2027 SONU FAİZ TAHMİNİ

Morgan Stanley ekonomistleri, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürmesini ve politika faizini kademeli olarak 2026 sonuna kadar yüzde 27'ye, 2027 sonuna kadar da yüzde 21'e düşürmesini bekliyor.

Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek mi? Morgan Stanley, 2026 ve 2027 sonu tahminini paylaştı

2026'DA TOPLANTI BAŞINA 150 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Raporda, "Enflasyondaki düşüş hızının 1. çeyrekte artmasıyla birlikte, Merkez Bankası'nın 2026 sonuna kadar faiz indirim hızını toplantı bazında 150 baz puana çıkarması için alan görüyoruz. Ancak 2026 sonunda tekrar 100 baz puana yavaşlayacağını öngörüyoruz" ifadeleri yer aldı.

2026 VE 2027 ENFLASYON TAHMİNİ

Morgan Stanley, enflasyonun gelecek yıl sonunda yüzde 21, 2027'de ise yüzde 17 seviyesinde olacağını öngördü.

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası