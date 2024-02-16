Mevduat faizleri arşa çıktı! İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'e yükseltmesinin ardından bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 51'e kadar çıkmıştı. Ancak daha sonra yaşanan bazı likidite problemleri nedeniyle faiz oranları 40'a kadar geriledi. Bunun sonucunda KKM'den TL varlıklarına geçiş yavaşlarken, döviz ve altına yönelik talep de arttı. TCMB tarafından yakın zamanda duyurulan yeni düzenleme ile bankaların mevduattaki sorunları çözüme kavuşturuldu. Bunun sonucunda da müşteriye sunulan faiz oranları yükselişe geçti. Peki son oranlarla bankalar 1 milyon TL'ye hangi vadede ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine çıkardı. Ancak bu artış, bankaların sunduğu mevduat faizlerini etkilemedi. Mevduat faizleri Ocak ayından gerilemeye başladı. Bunun sonucunda TCMB, mevduat faizlerin yükselmesi ve TL varlıklara geçişin hızlanması için bankaların aldığı zorunlu karşılıklarda bir düzenlemeye yaptı. Peki faizlerde son durum ne? Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte ayrıntılar...

MEVDUAT FAİZLERİ OCAK'TA GERİLEDİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 8 Şubat'ta yapılan enflasyon raporu sunumunda, “Kredi faizleri hızla yükselirken mevduat faizlerindeki artış daha kademeli gerçekleşmiştir. Ocak ayında TL mevduat faizlerinde sınırlı gerileme gözlenmiştir. Öncü veriler TL mevduat faizlerinin yeniden artmaya başladığına işaret etmektedir” dedi.

Aralık ayında yüzde 51’i bulan mevduat faizleri Ocak ayı itibarıyla düşüşe geçerek yüzde 40 seviyesine indi. Bazı bankalar ise yüzde 40'ın bile altında faiz oranları sunmaya başladı.

ORANLAR YÜZDE 50'YE DAYANDI

Şubat ayının ortalarına doğru gelindiğinde ise mevduat faizlerinde bir u-dönüşü yaşandı. Şu an bankalarda faiz oranı yüzde 50 seviyesine kadar yükseldi. Mevduattaki mevcut durumu Milliyet'e değerlendiren Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve KKM'den Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara faiz uygulanmaktadır.

Özellikle KKM'den TL vadeliye geçişlerde belirli oranı tutturunca zorunlu karşılığa ödenecek faiz uygulaması piyasada yeniden mevduat faizlerini artırdı."

1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Bayram, "Şu anda bankada 1 milyon TL parası olan bir kişinin ortalama yüzde 45 faiz oranı ile aylık kazancı 35 bin TL tutarındadır" dedi. Mevcut olarak bankalarda faiz oranları 92 gün vadede yüzde 50'ye kadar çıkıyor. 1 milyon TL'yi yüzde 50 faizle 92 gün boyunca mevduata yatıran bir kişinin aylık kazancı ise 39 bin 145 TL oluyor.

ORTALAMA FAİZLER NE KADAR?

Hangi vadenin daha kârlı olacağı ve faizlerin daha da yükselip yükselmeyeceğini değerlendiren Bayram, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda bankalarda değişmekle birlikte ortalama mevduat faiz oranları yüzde 44-50 bandındadır.

BAZI BANKALAR NEDEN DAHA YÜKSEK FAİZ VERİYOR?

Yüzde 50 faiz oranı veren banka var, daha yüksek faiz veren bankalar Merkez Bankası rasyosunu tutturamayan bankalardır. Bu bankalar Merkez Bankası rasyosunu tutturabilmek için daha yüksek faiz oranı veriyorlar.

HANGİ VADE TERCİH EDİLMELİ?

Bankalar 92-120 gün vade aralığı için daha yüksek fiyat veriyorlar, aynı zamanda Merkez Bankası’na yönelik faiz beklentileri hazirandan sonra bir indirime gidilmesi yönünde. Bu açıdan bakıldığında bu vade aralığında bağlamak mantıklı.

MEVDUAT FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Şu anda politika faizi yüzde 45’ler seviyesinde. Devlet tahvilleri ihracına 3 katlık talep söz konusu oldu. Özel sektör tahvillerine ciddi talepler söz konusu. Merkez Bankası’nın politika faizi şu anda reel faiz oranına getirilmiş durumda.

31 Mart seçimine kadar faiz artırımı beklenmiyor. Ancak enflasyonist döngü kırılamazsa, burada enflasyonu dizginlemek adına Merkez Bankası faiz artırımını kullanabilir.

Faiz en fazla yüzde 47.5 seviyelerine kadar çıkabilir. Politika faizinin yüzde 50 seviyesine geleceğini düşünmüyorum. Yüzde 50’ye gelmeden faiz indirimi döngüsüne başlanacağını düşünüyorum."