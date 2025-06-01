Özgür Özel'den emeklilere seyyanen zam çağrısı! 'Masa' detayı dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da düzenlenen mitingde asgari ücrete ara zam ve emeklilere seyyanen zam çağrısı yaptı. “Asgari ücrete ara zam hakkımız" diyen Özel, "Emeklilere sefalet tarifesi uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Antalya’nın Kepez ilçesinde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlediği mitingde konuştu. Açıklamalarında ekonomiye yönelik taleplerini bir bir sıralayan Özel, asgari ücrete ara zam ve emeklilere seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunlara dikkat çeken CHP lideri, "Asgari ücret hiç zamlanmadan bir yıl geçiriyor. Hatırlayın, 2023 seçimlerinden önce ara zamlar yapılırdı. Bugün 17 bin liralık asgari ücret, alım gücü olarak 19 bin liraya geriledi" diye konuştu.

"O MASA KURULMAZSA BİZ KURARIZ DEDİK"

İktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, “DİSK’i, TÜRK-İŞ’i, HAK-İŞ’i ziyaret ettik. O masa kurulmazsa biz kurarız dedik. Bu milletin asgari ücrete ara zam hakkı vardır” dedi.

Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına da değinen CHP lideri, “Emeklilere sefalet tarifesi uygulanıyor. 14 bin 500 lirayı 16 bin TL'ye çıkaracaklarmış. Bu bir iyileştirme değil. Emekliler için seyyanen zam yapılmalı” ifadelerini kullandı.