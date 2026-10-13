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Ekonomi

Son 1 yılın zirvesi! Cari denge milyarlarca dolar fazla verdi

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Son 1 yılın zirvesi! Cari denge milyarlarca dolar fazla verdi
Başlık ResmiSon 1 yılın zirvesi! Cari denge milyarlarca dolar fazla verdi

Merkez Bankası'nın açıkladığı veriye göre, cari denge ağustosa ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 8,21 milyar dolar fazla oluştu. Böylece cari denge son 1 yılın en yüksek fazlasını verdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı ödemeler dengesi verisini açıkladı. Cari denge Ağustos'ta 4,05 milyar dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 8,21 milyar dolar fazla oluştu. Böylece cari denge Ekim 2025'ten bu yana en yüksek fazlasını verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 3,75 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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YILLIK CARİ AÇIK 42,1 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış verilere göre, Ağustos ayında cari açık yaklaşık 42,1 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 78,4 milyar dolar açık verdi.

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DOĞRUDAN VE PORTFÖY YATIRIMLARI

Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 141 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları Ağustos ayında 1,03 milyar dolar doları tutarında net çıkış kaydetti.

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REZERVLERDE 7 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2,19 milyar dolar ve 1,23 milyar dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 7,14 milyar dolar net artış oldu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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