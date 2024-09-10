Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Son 33 ayın en büyük şoku! Petrol fiyatlarında ‘şelale’ düşüşü!

Son 33 ayın en büyük şoku! Petrol fiyatlarında ‘şelale’ düşüşü!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son 33 ayın en büyük şoku! Petrol fiyatlarında ‘şelale’ düşüşü!
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrolde son dakika! Fiyatlarda bir süredir yaşanan gerileme hızlandı. Brent petrolün varil fiyatı 70 doların altına gerileyerek, Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD ve Çin kaynaklı talep endişeleri ve OPEC+ Grubunun kesintilerde sona yaklaşması, fiyatları düşürüyor. Bazı sektör oyuncuları, Brent petrolün 60 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Fiyatlarda zayıf seyrin devamı halinde, akaryakıt fiyatlarına yeni indirimler gelebilir!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol piyasasında olağanüstü hareketler yaşanıyor. Fiyatlarda bir süredir gözlemlenen düşüş, yeni bir boyuta ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün akşam saatlerinde 70 doların da altına geriledi ve Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Fiyatlarda 69,50 dolar seviyesi test edilirken, günlük düşüş yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

ABD VE ÇİN ENDİŞE KAYNAĞI

Çin ve ABD'de ekonomilerinde yavaşlama korkusu, petrolde düşüşün ana sebebi olmaya devam ediyor. Goldman Sachs, JP Morgan, CitiBank ve Bank of America gibi büyük ABD’li bankalar; Çin için büyüme tahminlerini bu yıl %5’in altına düşürdüler. Söz konusu beklentiler Çin için düşük büyüme kabul ediliyor. 

OPEC+ GRUBU NE YAPACAK?

Öte yandan ABD’den gelen son makroekonomik veriler de beklenti altında kalarak, FED’in bu ay faiz indirimlerine başlamasının önünü açmıştı. OPEC+ Grubu ise geçen hafta aldığı kararla, planlanan üretim artışını ekim ayından aralık ayına ertelemişti. Bu karara rağmen petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor.

Son 33 ayın en büyük şoku! Petrol fiyatlarında ‘şelale’ düşüşü! - 1. Resim

BEKLENTİLER KÖTÜLEŞİYOR

Küresel piyasalardaki en büyük petrol tüccarlarından Trafigura, Brent petrol fiyatlarının varil başına 60 dolara kadar düşebileceğini ileri sürdü. Bu arada petrol piyasalarında “yükseliş” yönlü pozisyonlar da geçen hafta yaklaşık 100 bin lot azalarak, 2011 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

UMUTLAR FED’E BAĞLANDI      

Analistler, “Bundan sonraki süreçte Çin'deki talebin iyileşmesi, petrol üzerindeki olağanüstü düşüş eğiliminin tersine çevrilmesinde hayati önem taşıyacak. Aynı şekilde FED'in de faiz indirimlerinin ardından ABD ekonomisinde yaşanacak muhtemel toparlanma da önemli olacak” şeklinde konuşuyor.

Son 33 ayın en büyük şoku! Petrol fiyatlarında ‘şelale’ düşüşü! - 2. Resim

İÇERİDE POMPAYA YANSIYOR

Bu arada petrolde yaşanan gerileme içeride akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Benzin fiyatlarına 5 Eylül'de 1 lira 83 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece de motorine indirim uygulanacak. Motorinin litre fiyatı, 1 lira 50 kuruş ucuzlayacak. İstanbul Avrupa yakasında güncel fiyat 43,23 TL… Bu arada fiyatlarda zayıflığın devamı halinde, akaryakıt fiyatlarına yeni indirimler gelebileceği belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kadıköy-Moda tramvay hattında seferlerinde aksama!Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Kıdem Tazminatının kalkması öngörülüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BMW'de fren sorunu! Otomotiv devi 1,5 milyon aracını geri çağıracak  - EkonomiOtomotiv devi 1,5 milyon aracını geri çağıracakAnkara'da simide yüzde 50 zam! İşte yeni fiyat  - EkonomiAnkara'da simide yüzde 50 zam!İstanbul'un ünlü AVM'si kapandı - Ekonomiİstanbul'un ünlü AVM'si kapandıPiyasada deprem etkisi yaptı! Volkswagen tarihinde bir ilk - EkonomiPiyasada deprem etkisi yaptı! Volkswagen tarihinde bir ilkBin liranın üzerinde yevmiye veriyorlar ama işçi bulamıyorlar - EkonomiGünlük 1200 lira veriyorlar ama işçi bulamıyorlarAB'den coğrafi işaret tescili alan Aydın'daki pamuğun toplama fiyatları da belli oldu - EkonomiPamuk toplama fiyatları belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...