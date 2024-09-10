Son 33 ayın en büyük şoku! Petrol fiyatlarında ‘şelale’ düşüşü!

Petrolde son dakika! Fiyatlarda bir süredir yaşanan gerileme hızlandı. Brent petrolün varil fiyatı 70 doların altına gerileyerek, Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD ve Çin kaynaklı talep endişeleri ve OPEC+ Grubunun kesintilerde sona yaklaşması, fiyatları düşürüyor. Bazı sektör oyuncuları, Brent petrolün 60 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Fiyatlarda zayıf seyrin devamı halinde, akaryakıt fiyatlarına yeni indirimler gelebilir!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol piyasasında olağanüstü hareketler yaşanıyor. Fiyatlarda bir süredir gözlemlenen düşüş, yeni bir boyuta ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün akşam saatlerinde 70 doların da altına geriledi ve Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Fiyatlarda 69,50 dolar seviyesi test edilirken, günlük düşüş yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

ABD VE ÇİN ENDİŞE KAYNAĞI

Çin ve ABD'de ekonomilerinde yavaşlama korkusu, petrolde düşüşün ana sebebi olmaya devam ediyor. Goldman Sachs, JP Morgan, CitiBank ve Bank of America gibi büyük ABD’li bankalar; Çin için büyüme tahminlerini bu yıl %5’in altına düşürdüler. Söz konusu beklentiler Çin için düşük büyüme kabul ediliyor.

OPEC+ GRUBU NE YAPACAK?

Öte yandan ABD’den gelen son makroekonomik veriler de beklenti altında kalarak, FED’in bu ay faiz indirimlerine başlamasının önünü açmıştı. OPEC+ Grubu ise geçen hafta aldığı kararla, planlanan üretim artışını ekim ayından aralık ayına ertelemişti. Bu karara rağmen petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor.

BEKLENTİLER KÖTÜLEŞİYOR

Küresel piyasalardaki en büyük petrol tüccarlarından Trafigura, Brent petrol fiyatlarının varil başına 60 dolara kadar düşebileceğini ileri sürdü. Bu arada petrol piyasalarında “yükseliş” yönlü pozisyonlar da geçen hafta yaklaşık 100 bin lot azalarak, 2011 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

UMUTLAR FED’E BAĞLANDI

Analistler, “Bundan sonraki süreçte Çin'deki talebin iyileşmesi, petrol üzerindeki olağanüstü düşüş eğiliminin tersine çevrilmesinde hayati önem taşıyacak. Aynı şekilde FED'in de faiz indirimlerinin ardından ABD ekonomisinde yaşanacak muhtemel toparlanma da önemli olacak” şeklinde konuşuyor.

İÇERİDE POMPAYA YANSIYOR

Bu arada petrolde yaşanan gerileme içeride akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Benzin fiyatlarına 5 Eylül'de 1 lira 83 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece de motorine indirim uygulanacak. Motorinin litre fiyatı, 1 lira 50 kuruş ucuzlayacak. İstanbul Avrupa yakasında güncel fiyat 43,23 TL… Bu arada fiyatlarda zayıflığın devamı halinde, akaryakıt fiyatlarına yeni indirimler gelebileceği belirtiliyor.