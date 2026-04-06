Anadolu Ajansı
THY'nin İstanbul-Monrovia direkt uçuşları için geri sayım
Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'dan Liberya'nın başkenti Monrovia'ya direkt uçuşlara 11 Mayıs'ta başlayacak.
Ekonomi 2 dk önce
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı ile Liberya'nın başkenti Monrovia'daki Roberts Uluslararası Havalimanı arasında direk uçuşlara başlıyor.
- Direkt uçuşlar haftada iki gün (pazartesi ve cumartesi) karşılıklı yapılacak.
- İlk sefer 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
- Pazartesi ve cumartesi dışındaki günlerde seferler aktarmalı olacak.
Türk Hava Yolları (THY), Liberya'nın başkenti Monrovia'ya direk uçuşlara başlıyor.
THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı ile Monrovia Roberts Uluslararası Havalimanı arasındaki direkt uçuşlar haftanın iki günü (pazartesi, cumartesi) karşılıklı yapılacak.
İlk seferin 11 Mayıs'ta yapılacağı iki şehir arasında pazartesi ve cumartesi dışındaki günlerde ise seferler aktarmalı gerçekleştirilecek.
