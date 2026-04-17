TMSF satışa çıkarmıştı! Papara satıldı... İşte yeni sahibi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) satışa çıkardığı PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara Menkul Değerler A.Ş.’nin ihale süreci tamamlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., şirketin tüm paylarını devraldı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan Papara'nın yeni sahibi belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayımlanan kararla aracı kurumun ortaklık yapısındaki değişikliğe resmi onay verildi.
YENİ SAHİBİ EMLAK KATILIM
SPK'dan yapılan açıklamada, ihaleyi Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kazandığı bildirildi. Devir işlemi öncesinde PPR Holding A.Ş.’ye ait olan 220 milyon 384 bin TL tutarındaki payların tamamı (%100), Emlak Katılım Bankası'na devredildi.
TEK PAY SAHİBİ OLDULAR
Kurumun toplam sermaye tutarı olan 220 milyon 384 bin TL sabit kaldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası kurumun tek pay sahibi oldu.
