Toplam ciro yıllık yüzde 38,8 arttı
Güncelleme:
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 38,8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ciro Endeksleri’ni paylaştı. Buna göre, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 50,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 40,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 40,6 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 2,1 AZALDI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 2,1 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,6 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3 azaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 0,4 arttı.
