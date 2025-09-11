Toplam ciro yıllık yüzde 38,8 arttı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 38,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ciro Endeksleri’ni paylaştı. Buna göre, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 50,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 40,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 40,6 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 2,1 AZALDI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 2,1 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,6 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3 azaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 0,4 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
