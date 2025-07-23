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Tüketici güven endeksinde sert fren: Yüzde 1,8 azaldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tüketici güven endeksinde sert fren: Yüzde 1,8 azaldı!
Tüketici Güven Endeksi, Ekonomi, Enflasyon, Tüketim, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tüketici güven endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalarak 83,5’e geriledi. Ekonomik beklentilerdeki düşüş dikkat çekerken, genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4,2 azalarak 79 oldu. Dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesi de zayıfladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ AZALDI

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziranda 85,1 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 olarak kayıtlara geçti. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 1,6 azalarak 69,3'ten 68,2'ye geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziranda 85,8 iken bu ay yüzde 1,4 düşüş kaydederek 84,6 oldu. Geçen ay 82,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4,2 azalışla bu ay 79 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 102,6 iken bu ay yüzde 0,3 düşüşle 102,3'e geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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