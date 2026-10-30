Turizm gelirleri üçüncü çeyrekte 25,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin turizm geliri 2026'nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25,5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ülkeyi ziyaret eden kişi sayısı yüzde 1,6 azalırken, yurt dışına çıkan vatandaşların sayısı yüzde 24,2 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı üçüncü çeyrek Turizm İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon 218 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 25 milyar 294 milyon 255 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 231 milyon 963 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 14,4’ünü ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 17 milyar 114 milyon 298 bin dolarını kişisel harcamalar, 8 milyar 179 milyon 957 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 1,6 AZALDI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 azalarak 23 milyon 255 bin 7 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 13,6’sını 3 milyon 159 bin 7 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 107 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 68 dolar oldu.

Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içindeki paket tur harcamalarının (ülkemize kalan pay) payı yüzde 32,3, yeme içme harcamalarının payı yüzde 20,5 ve konaklama harcamalarının payı yüzde 12,5 oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sağlık harcamaları yüzde 23,6, konaklama harcamaları yüzde 19 ve ulaştırma (Türkiye içi) harcamaları yüzde 12,1 arttı.

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EN ÇOK GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER İÇİN GELDİLER

Ziyaretçiler yüzde 74,5 ile en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 16,9 ile akraba ve arkadaş ziyareti, üçüncü sırada ise yüzde 3,7 ile alışveriş yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 63,9 ile en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 22,6 ARTTI

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,6 artarak 3 milyar 40 milyon 60 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 572 milyon 425 bin dolarını kişisel, 467 milyon 635 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR YÜZDE 24,2 ARTTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,2 artarak 4 milyon 202 bin 160 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 723 doları olarak gerçekleşti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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