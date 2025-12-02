Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 233 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

KREDİ RİSK PRİMİ (CDS) NEDİR?

CDS (kredi risk primi), bir ülkenin veya kurumun iflas riskini ölçen bir kriter olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, belirli bir borcun ödenmeme riskine karşı sigorta niteliğinde olan bu primi dikkate alarak hareket ediyor.

CDS primi yükseldiğinde, borçlunun kredi riskinin arttığı, düştüğünde ise riskin azaldığı anlamına geliyor. Bu değer; ekonomik istikrar, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa şartları gibi faktörlerden etkileniyor. Yatırımcılar için risk algısının bir barometresi olan CDS, finansal karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynuyor.

Editör:MAHMUT EKİNCİ

