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Haberler > Ekonomi > Verimi buğdaydan daha iyi! Üreticinin yüzü gülüyor, rekolte 1800 kilogramın üstünde

Verimi buğdaydan daha iyi! Üreticinin yüzü gülüyor, rekolte 1800 kilogramın üstünde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en önemli zirai üretim merkezlerinden olan Adana'da, mısır hasadı başladı. Mısırdan elde edilen rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin 6 milyon tonu aşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Adana'da mısır hasadı başladı.

Bu yıl kuraklık nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen dönüme alınan 1800, 1900 kilogram verim, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Çiftçiler, mısır hasadı sonrasında anız yangınlarına karşı dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunurken, ürün fiyatlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor.

"FİYATIN AÇIKLANMASINI BEKLİYORUZ"

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hamamköy Mahallesi'nde bin dönüm arazide hasat yapan çiftçi Doğukan Öztürk, "Komşu tarlalarda dönüme 1800, 1900 kilogram verim alındı. Kuraklık nedeniyle bu yıl ilk ürün mısırını suladık ama sonuç bizi sevindirdi. Fiyatın bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Damlama sulamaya özen gösteriyoruz. Hasat sonrası anız yakmamaya dikkat ediyoruz. Tüm çiftçilerin aynı duyarlılığı göstermesini istiyoruz" dedi.

Verimi buğdaydan daha iyi! Üreticinin yüzü gülüyor - 1. Resim

Biçerdöver operatörü Taner Budak ise, "Buğdayda verim çok kötüydü. Mısır sezonu başladı ve mısırda verim beklentinin üzerinde. Hasat sırasında ürün kaybını en aza indirmek için dikkatli çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Verimi buğdaydan daha iyi! Üreticinin yüzü gülüyor - 2. Resim

Verimi buğdaydan daha iyi! Üreticinin yüzü gülüyor - 3. Resim

Verimi buğdaydan daha iyi! Üreticinin yüzü gülüyor - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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