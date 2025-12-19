Yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak raylı sistemler Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararla birlikte Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı, seferleri ücretsiz olacak.

Yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak raylı sistemler belli oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar

